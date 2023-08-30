Агрохолдинг пермского миллиардера победил в суде краевое министерство

Пермский агрохолдинг «Русь» выиграл иск к властям, отказавшим в выдаче субсидии

Агрохолдинг пытался получить субсидию для возмещения затрат на содержание поголовья рогатого скота Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края признал недействительным решение краевого минагро об отказе в выдаче субсидии агрохолдингу «Русь», принадлежащему миллиардеру Александру Репину. Речь о сумме в 15,6 млн рублей. Эти средства власти отказались выделять, сославшись на несоответствие сельхозпредприятия требованиям на получение данной субсидии. ООО «Русь» оспорило решение в суде и выиграло дело.

«Арбитражный суд решил требования ООО „Русь“ удовлетворить. Признать недействительным пункт приказа министерства агропромышленного комплекса Пермского края об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Обязать министерство устранить нарушение прав и законных интересов ООО „Русь“», — сообщается в картотеке суда.

Заявку на получение субсидии в 15,6 млн рублей агрохолдинг подал в краевое минагро 30 июня 2022 года. Власти отказали в выделении средств, обосновав свое решение наличием у ООО «Русь» долгов по налогам на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдинг оспорил это решение в арбитражном суде, где предоставил письмо из ФНС, согласно которому предприятие на момент подачи заявки на субсидию не имело задолженности. Суд посчитал это убедительным доказательством правоты истца, встав на его сторону.

Ранее агрохолдингу удалось отстоять в арбитражном суде субсидию в 247 млн рублей, полученную в 2018 году в качестве возмещения части затрат на строительство фермы в Кунгурском районе. Краевое минагро требовало вернуть эти средства в бюджет, но суд отказал властям в иске. Агрохолдинг «Русь» является одним из крупнейших сельхозпредприятий края и принадлежит бизнесмену Александру Репину. По данным СБИС, в 2022 году ООО «Русь» получило чистую прибыль в 161,6 млн рублей.