Пермячка выкопала саженцы под окнами многоэтажки и унесла домой

03 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Краденные растения пермячка посадила у себя дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми выплатит управляющей компании денежную компенсацию за кражу саженцев. В мае 2023 года женщина выкопала растения около дома и посадила их у себя в квартире, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми. «Мировым судьей рассмотрено исковое заявление управляющей компании к жительнице одного из многоквартирных домов о взыскании материального ущерба. Ответчик выкопала на придомовой территории и унесла к себе домой декоративные растения, саженцы которых были приобретены управляющей компанией», — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Уточняется, что пермячка свою вину не признала. По ее словам никто не видел, как она выкапывала растения, и все обвинения голословные. Но суд рассмотрел доказательства, среди которых были записи с камер наблюдений, и признал женщину виновной. Пермячке назначили штраф.

Жительница Перми выплатит управляющей компании денежную компенсацию за кражу саженцев. В мае 2023 года женщина выкопала растения около дома и посадила их у себя в квартире, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми. «Мировым судьей рассмотрено исковое заявление управляющей компании к жительнице одного из многоквартирных домов о взыскании материального ущерба. Ответчик выкопала на придомовой территории и унесла к себе домой декоративные растения, саженцы которых были приобретены управляющей компанией», — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Уточняется, что пермячка свою вину не признала. По ее словам никто не видел, как она выкапывала растения, и все обвинения голословные. Но суд рассмотрел доказательства, среди которых были записи с камер наблюдений, и признал женщину виновной. Пермячке назначили штраф.