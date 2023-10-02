02 октября 2023

Пермячка выкопала саженцы под окнами многоэтажки и унесла домой

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, рассада, саженцы
Краденные растения пермячка посадила у себя дома Фото:

Жительница Перми выплатит управляющей компании денежную компенсацию за кражу саженцев. В мае 2023 года женщина выкопала растения около дома и посадила их у себя в квартире, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми.

«Мировым судьей рассмотрено исковое заявление управляющей компании к жительнице одного из многоквартирных домов о взыскании материального ущерба. Ответчик выкопала на придомовой территории и унесла к себе домой декоративные растения, саженцы которых были приобретены управляющей компанией», — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Уточняется, что пермячка свою вину не признала. По ее словам никто не видел, как она выкапывала растения, и все обвинения голословные. Но суд рассмотрел доказательства, среди которых были записи с камер наблюдений, и признал женщину виновной. Пермячке назначили штраф.

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Жительница Перми выплатит управляющей компании денежную компенсацию за кражу саженцев. В мае 2023 года женщина выкопала растения около дома и посадила их у себя в квартире, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда города Перми. «Мировым судьей рассмотрено исковое заявление управляющей компании к жительнице одного из многоквартирных домов о взыскании материального ущерба. Ответчик выкопала на придомовой территории и унесла к себе домой декоративные растения, саженцы которых были приобретены управляющей компанией», — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Уточняется, что пермячка свою вину не признала. По ее словам никто не видел, как она выкапывала растения, и все обвинения голословные. Но суд рассмотрел доказательства, среди которых были записи с камер наблюдений, и признал женщину виновной. Пермячке назначили штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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