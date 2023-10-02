02 октября 2023

В Перми умерла женщина, которую сбила машина у Соснового бора

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, 03, автомобиль реанимации, скорая помошь
Пермячка умерла в реанимации Фото:

В Перми скончалась Ирина Чикурова, которую сбила машина в ДТП на улице Спешилова. После аварии ее увезли в реанимацию, на тот момент она была еще жива.

«На улице Спешилова произошла авария. „Лада-Гранта“ сбила женщину в районе остановки „Сосновый бор“. Ирина Чикурова умерла в реанимации», — сообщает 59.ru со ссылкой на знакомых погибшей. ДТП произошло 25 сентября. Автомобиль ехал со стороны улицы Якутской и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Ирине Чикуровой было 60 лет. Она работала на «Камкабеле», отвечала за профсоюзную работу. Знакомые помнят ее как отзывчивого человека, который старается всем помочь и поддержать. Также уточняется, что Ирина Чикурова является бывшей тещей 37-летнего Евгения Тунгусова, которого в августе 2023 года в микрорайоне Гайва до смерти избили подростки. Инцидент произошел из-за отказа угостить сигаретой.

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В Перми скончалась Ирина Чикурова, которую сбила машина в ДТП на улице Спешилова. После аварии ее увезли в реанимацию, на тот момент она была еще жива. «На улице Спешилова произошла авария. „Лада-Гранта“ сбила женщину в районе остановки „Сосновый бор“. Ирина Чикурова умерла в реанимации», — сообщает 59.ru со ссылкой на знакомых погибшей. ДТП произошло 25 сентября. Автомобиль ехал со стороны улицы Якутской и сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Ирине Чикуровой было 60 лет. Она работала на «Камкабеле», отвечала за профсоюзную работу. Знакомые помнят ее как отзывчивого человека, который старается всем помочь и поддержать. Также уточняется, что Ирина Чикурова является бывшей тещей 37-летнего Евгения Тунгусова, которого в августе 2023 года в микрорайоне Гайва до смерти избили подростки. Инцидент произошел из-за отказа угостить сигаретой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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