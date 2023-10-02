Житель Уфы угнал машину в Челябинске и направился на ней домой

Сотрудники ДПС остановили угонщика в районе Юрюзани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Уфы, приехавший в Челябинск в гости к знакомой, угнал у нее автомобиль и направился на нем домой, в Башкортостан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержать угонщика удалось на подъезде к республике.

«Автомобиль с предполагаемым подозреваемым был остановлен сотрудниками областного полка ДПС ГИБДД на трассе в направлении города Юрюзань. Оперативники установили личность задержанного, им оказался ранее судимый 32-летний житель Уфы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что уфимец познакомился с потерпевшей незадолго до угона. Находясь у нее в гостях, он взял ключи от машины и под предлогом доехать до магазина угнал ее.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). В порядке статьи 91 УПК РФ подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.