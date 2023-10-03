Армения ухудшила отношения с Россией

Парламент Армении ратифицировал римский статут МУС

03 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Оппозиция в Армении уверена, что ратификация римского статута МУС ухудшит отношения с РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС). Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ. Во время заседания по утверждению римского статута МУС армянская оппозиция бойкотировала обсуждение и покинула зал. Оппозиционные фракции уже выступали с заявлением, что ратификация статута чревата тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Трансляция заседания проходит на youtube-канале правительства Армении. На собрании осталась только партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Члены фракции уже уверены в решении проголосовать за принятие статуса. Кроме того, представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация изначально направлена против военных преступлений Азербайджана на армянской территории. Ранее в МИД РФ уже говорили, что ратификация статута МУС, позволяющего арестовать президента РФ Владимира Путина повлияет на отношения Еревана и Москвы. В дипведомстве подчеркнули, что Армения не учла ответных предложений России по статуту.

Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС). Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ. Во время заседания по утверждению римского статута МУС армянская оппозиция бойкотировала обсуждение и покинула зал. Оппозиционные фракции уже выступали с заявлением, что ратификация статута чревата тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Трансляция заседания проходит на youtube-канале правительства Армении. На собрании осталась только партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Члены фракции уже уверены в решении проголосовать за принятие статуса. Кроме того, представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация изначально направлена против военных преступлений Азербайджана на армянской территории. Ранее в МИД РФ уже говорили, что ратификация статута МУС, позволяющего арестовать президента РФ Владимира Путина повлияет на отношения Еревана и Москвы. В дипведомстве подчеркнули, что Армения не учла ответных предложений России по статуту.