Армения ухудшила отношения с Россией

Парламент Армении ратифицировал римский статут МУС
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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, армения, флаги
Оппозиция в Армении уверена, что ратификация римского статута МУС ухудшит отношения с РФ Фото:

Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС). Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ.

Во время заседания по утверждению римского статута МУС армянская оппозиция бойкотировала обсуждение и покинула зал. Оппозиционные фракции уже выступали с заявлением, что ратификация статута чревата тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Трансляция заседания проходит на youtube-канале правительства Армении.

На собрании осталась только партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Члены фракции уже уверены в решении проголосовать за принятие статуса. Кроме того, представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация изначально направлена против военных преступлений Азербайджана на армянской территории.

Ранее в МИД РФ уже говорили, что ратификация статута МУС, позволяющего арестовать президента РФ Владимира Путина повлияет на отношения Еревана и Москвы. В дипведомстве подчеркнули, что Армения не учла ответных предложений России по статуту.

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Армения утвердила римский статут Международного уголовного суда (МУС). Во время обсуждения ратификации оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» не стали участвовать в дискуссиях и вышли из зала заседания. Они уверены, что подобное решение плохо скажется на отношениях с РФ. Во время заседания по утверждению римского статута МУС армянская оппозиция бойкотировала обсуждение и покинула зал. Оппозиционные фракции уже выступали с заявлением, что ратификация статута чревата тяжелыми последствиями для двусторонних отношений с Россией. Трансляция заседания проходит на youtube-канале правительства Армении. На собрании осталась только партия премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Члены фракции уже уверены в решении проголосовать за принятие статуса. Кроме того, представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что ратификация изначально направлена против военных преступлений Азербайджана на армянской территории. Ранее в МИД РФ уже говорили, что ратификация статута МУС, позволяющего арестовать президента РФ Владимира Путина повлияет на отношения Еревана и Москвы. В дипведомстве подчеркнули, что Армения не учла ответных предложений России по статуту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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