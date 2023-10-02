02 октября 2023

Спикер Тюменской облдумы зачищает аппарат парламента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная дума. Июнь. Тюмень, сайфитдинов фуат, карандаш
В Тюменской облдуме началась чистка по инициативе спикера Сайфитдинова Фото:

Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов начал зачистку аппарата парламента. В ближайшее время он избавится от нескольких ключевых сотрудников. Об этом URA.RU сообщи инсайдер из политической элиты региона.

«Проработав в должности председателя чуть меньше года, он успел сделать выводы по ряду ключевых сотрудников. В ближайшее время думу покинут несколько человек, занимающих руководящие посты. Также вероятно, что Сайфитдинов предложит им более низкие должности», — поделился собеседник агентства.

Как сообщают источники URA.RU, кадровая политика нового спикера в корне отличается от политики его предшественника Сергея Корепанова. Тот не увольнял сотрудников, а держал до последнего, пока те не исправятся и не оптимизируют свою работу.

Агентство направило запрос в Тюменскую областную думу. Ответ на него ожидается.

Фуат Сайфитдинов стал спикером Тюменской областной думы в сентябре прошлого года. Его предшественник Сергей Корепанов скоропостижно скончался.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов начал зачистку аппарата парламента. В ближайшее время он избавится от нескольких ключевых сотрудников. Об этом URA.RU сообщи инсайдер из политической элиты региона. «Проработав в должности председателя чуть меньше года, он успел сделать выводы по ряду ключевых сотрудников. В ближайшее время думу покинут несколько человек, занимающих руководящие посты. Также вероятно, что Сайфитдинов предложит им более низкие должности», — поделился собеседник агентства. Как сообщают источники URA.RU, кадровая политика нового спикера в корне отличается от политики его предшественника Сергея Корепанова. Тот не увольнял сотрудников, а держал до последнего, пока те не исправятся и не оптимизируют свою работу. Агентство направило запрос в Тюменскую областную думу. Ответ на него ожидается. Фуат Сайфитдинов стал спикером Тюменской областной думы в сентябре прошлого года. Его предшественник Сергей Корепанов скоропостижно скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...