Спикер Тюменской облдумы зачищает аппарат парламента

В Тюменской облдуме началась чистка по инициативе спикера Сайфитдинова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов начал зачистку аппарата парламента. В ближайшее время он избавится от нескольких ключевых сотрудников. Об этом URA.RU сообщи инсайдер из политической элиты региона.

«Проработав в должности председателя чуть меньше года, он успел сделать выводы по ряду ключевых сотрудников. В ближайшее время думу покинут несколько человек, занимающих руководящие посты. Также вероятно, что Сайфитдинов предложит им более низкие должности», — поделился собеседник агентства.

Как сообщают источники URA.RU, кадровая политика нового спикера в корне отличается от политики его предшественника Сергея Корепанова. Тот не увольнял сотрудников, а держал до последнего, пока те не исправятся и не оптимизируют свою работу.

Агентство направило запрос в Тюменскую областную думу. Ответ на него ожидается.

Фуат Сайфитдинов стал спикером Тюменской областной думы в сентябре прошлого года. Его предшественник Сергей Корепанов скоропостижно скончался.