Выходец из ЯНАО стал новым спикером Тюменской облдумы Единоросс Фуат Сайфитдинов избран председателем Тюменской областной думы 23 сентября 2022 в 10:47 Размер текста - 17 + Кандидатуру Фуата Сайфитдинова поддержали все депутаты Тюменской облдумы Фото: Елена Федорова © URA.RU Выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источники, избран председателем Тюменской областной думы. Решение об этом принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Сайфитдинов Фуат Ганеевич избран председателем Тюменской областной думы седьмого созыва», — говорится в решении. Депутаты поддержали кандидатуру единоросса единогласно. Других кандидатов на пост спикера выдвинуто не было. Новоизбранный спикер родился 6 июля 1950 года в ХМАО, с 1975 года жил и работал в ЯНАО. Впервые был избран депутатом Тюменской облдумы в 1994 году. С 1999 работал в ямальском правительстве заместителем губернатора и вице-губернатором. С 2007 года Сайфитдинов вновь заседает в региональном парламенте, до последнего дня занимал пост зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы. Прежний председатель облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени. 22 сентября депутаты официально прекратили полномочия умершего спикера. Выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источники, избран председателем Тюменской областной думы. Решение об этом принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Сайфитдинов Фуат Ганеевич избран председателем Тюменской областной думы седьмого созыва», — говорится в решении. Депутаты поддержали кандидатуру единоросса единогласно. Других кандидатов на пост спикера выдвинуто не было. Новоизбранный спикер родился 6 июля 1950 года в ХМАО, с 1975 года жил и работал в ЯНАО. Впервые был избран депутатом Тюменской облдумы в 1994 году. С 1999 работал в ямальском правительстве заместителем губернатора и вице-губернатором. С 2007 года Сайфитдинов вновь заседает в региональном парламенте, до последнего дня занимал пост зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы. Прежний председатель облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в Тюмени. 22 сентября депутаты официально прекратили полномочия умершего спикера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям