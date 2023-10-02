Самый молодой мэр России покинул пост в ХМАО

Глава поселка Половинка в ХМАО Старжинский отказался идти на второй срок

03 октября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Глава поселка Половинка Александр Стражинский не стал баллотироваться на второй срок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский не стал баллотироваться на второй срок и поддержал на выборах своего бывшего заместителя. На своей странице политик пообещал недолго оставаться безработным. «Друзья, коллеги, жители и все неравнодушные люди! Благодарю всех вас за совместную работу на благо нашей малой Родины. Благодарю за работу губернатора, коллег, глав Кондинского района и всех активных жителей! Вместе мы сделали много, но предстоит еще больше. А пока я беру паузу, но обещаю быть недолго безработным, всем добра», — написал Старжинский. Старжинский стал самым молодым мэром в истории современной России — ему было 24, когда он победил на выборах главы сельского поселения Половинка. За пятилетний срок его управления были построены дорога Урай — Половинка, детский сад, хоккейный корт, центральная площадь, проведены ремонты школы и больницы. Поселок перешел на светодиодное освещение, в нем запустили автоматическую АЗС. Также Старжинский был инициатором создания бренда «Половинка Югры». Выборным главой Половинки стала бывшая заместитель Старжинского Елена Михеева. За нее проголосовало подавляющее большинство жителей поселка, включая самого экс-мэра.

Глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский не стал баллотироваться на второй срок и поддержал на выборах своего бывшего заместителя. На своей странице политик пообещал недолго оставаться безработным. «Друзья, коллеги, жители и все неравнодушные люди! Благодарю всех вас за совместную работу на благо нашей малой Родины. Благодарю за работу губернатора, коллег, глав Кондинского района и всех активных жителей! Вместе мы сделали много, но предстоит еще больше. А пока я беру паузу, но обещаю быть недолго безработным, всем добра», — написал Старжинский. Старжинский стал самым молодым мэром в истории современной России — ему было 24, когда он победил на выборах главы сельского поселения Половинка. За пятилетний срок его управления были построены дорога Урай — Половинка, детский сад, хоккейный корт, центральная площадь, проведены ремонты школы и больницы. Поселок перешел на светодиодное освещение, в нем запустили автоматическую АЗС. Также Старжинский был инициатором создания бренда «Половинка Югры». Выборным главой Половинки стала бывшая заместитель Старжинского Елена Михеева. За нее проголосовало подавляющее большинство жителей поселка, включая самого экс-мэра.