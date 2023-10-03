Экс-глава администрации Януковича попал в больницу в Москве

Экс-глава администрации Януковича Клюев госпитализирован в тяжелом состоянии
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Бизнесмен Андрей Клюев госпитализирован в Москве Фото:

В Москве госпитализирован бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, бизнесмен Андрей Клюев. По словам осведомленного источника, он находится в тяжелом состоянии.

«Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев госпитализирован в Москве», — передает слова источника РЕН ТВ. Информация опубликована в telegram-канале портала.

Уточняется, что предприниматель находится в частной клинике. Его состояние оценивается как тяжелое. Также Клюева подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности — прим. ред.).

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В Москве госпитализирован бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, бизнесмен Андрей Клюев. По словам осведомленного источника, он находится в тяжелом состоянии. «Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев госпитализирован в Москве», — передает слова источника РЕН ТВ. Информация опубликована в telegram-канале портала. Уточняется, что предприниматель находится в частной клинике. Его состояние оценивается как тяжелое. Также Клюева подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности — прим. ред.).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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