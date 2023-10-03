Экс-глава администрации Януковича попал в больницу в Москве

В Москве госпитализирован бывший глава администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, бизнесмен Андрей Клюев. По словам осведомленного источника, он находится в тяжелом состоянии.
«Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев госпитализирован в Москве», — передает слова источника РЕН ТВ. Информация опубликована в telegram-канале портала.
Уточняется, что предприниматель находится в частной клинике. Его состояние оценивается как тяжелое. Также Клюева подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности — прим. ред.).
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