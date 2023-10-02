02 октября 2023

Сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заезд "ВелоГорода", посвященный Хэллоуину. Екатеринбург, костюм, хэллоуин, противогаз, косплей, снорк, страшилка
В Сургуте устроят праздничную вечеринку в честь Хэллоуина Фото:

В Сургуте для жителей города устроят праздник смерти, который отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия Эдуард Мустяцэ.

«Для посетителей мы проведем эксклюзивную развлекательную программу на Хэллоуин. Детей будет ждать театрализованная интерактивная программа, различные активности и лазерная дискотека. Для взрослых мы тоже приготовили сюрприз», — рассказал Мустяцэ. На празднике также выступит профессиональный фокусник.

Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ на Хэллоуин. Среди них, например, тематическая вечеринка в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет квест «Спиритический сеанс».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отметили День благодарения в корейском стиле. В честь этого праздника жителям города приготовили обновленное меню с традиционными блюдами.

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В Сургуте для жителей города устроят праздник смерти, который отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия Эдуард Мустяцэ. «Для посетителей мы проведем эксклюзивную развлекательную программу на Хэллоуин. Детей будет ждать театрализованная интерактивная программа, различные активности и лазерная дискотека. Для взрослых мы тоже приготовили сюрприз», — рассказал Мустяцэ. На празднике также выступит профессиональный фокусник. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ на Хэллоуин. Среди них, например, тематическая вечеринка в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет квест «Спиритический сеанс». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отметили День благодарения в корейском стиле. В честь этого праздника жителям города приготовили обновленное меню с традиционными блюдами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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