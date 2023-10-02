Сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина

03 октября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Сургуте устроят праздничную вечеринку в честь Хэллоуина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте для жителей города устроят праздник смерти, который отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия Эдуард Мустяцэ. «Для посетителей мы проведем эксклюзивную развлекательную программу на Хэллоуин. Детей будет ждать театрализованная интерактивная программа, различные активности и лазерная дискотека. Для взрослых мы тоже приготовили сюрприз», — рассказал Мустяцэ. На празднике также выступит профессиональный фокусник.



Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ на Хэллоуин. Среди них, например, тематическая вечеринка в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет квест «Спиритический сеанс».



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отметили День благодарения в корейском стиле. В честь этого праздника жителям города приготовили обновленное меню с традиционными блюдами.

В Сургуте для жителей города устроят праздник смерти, который отметят осенью на вечеринке в стиле Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия Эдуард Мустяцэ. «Для посетителей мы проведем эксклюзивную развлекательную программу на Хэллоуин. Детей будет ждать театрализованная интерактивная программа, различные активности и лазерная дискотека. Для взрослых мы тоже приготовили сюрприз», — рассказал Мустяцэ. На празднике также выступит профессиональный фокусник. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд программ на Хэллоуин. Среди них, например, тематическая вечеринка в одном из баров Ханты-Мансийска. А в Нижневартовске пройдет квест «Спиритический сеанс». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте отметили День благодарения в корейском стиле. В честь этого праздника жителям города приготовили обновленное меню с традиционными блюдами.