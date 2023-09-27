В Сургуте устроят корейский День благодарения

28 сентября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Сургуте пройдет праздник День благодарения по-корейски Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города осенью устроят корейский День благодарения. В честь этого события посетителям приготовили обновленное меню с традиционными блюдами. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Цель праздника — собрать семью за большим столом, где каждый благодарит землю за щедрый урожай. Особенно ценятся блюда из говядины, которые символизируют долголетие. В честь этого события в меню ресторана появились традиционные блюда с говядиной: пибимпаб, куксу, чапчхэ и другие», — рассказала команда. Посетители также смогут примерить корейский традиционный костюм и сделать памятные снимки в фотозоне. Кроме того, гостям обещают подарить открытки из Кореи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте проходил праздник индийской культуры. Тогда во время фестиваля «Ратха Ятра» по улицам города проезжала колесница с индийскими божествами.

В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города осенью устроят корейский День благодарения. В честь этого события посетителям приготовили обновленное меню с традиционными блюдами. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Цель праздника — собрать семью за большим столом, где каждый благодарит землю за щедрый урожай. Особенно ценятся блюда из говядины, которые символизируют долголетие. В честь этого события в меню ресторана появились традиционные блюда с говядиной: пибимпаб, куксу, чапчхэ и другие», — рассказала команда. Посетители также смогут примерить корейский традиционный костюм и сделать памятные снимки в фотозоне. Кроме того, гостям обещают подарить открытки из Кореи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте проходил праздник индийской культуры. Тогда во время фестиваля «Ратха Ятра» по улицам города проезжала колесница с индийскими божествами.