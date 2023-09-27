В Сургуте устроят корейский День благодарения

В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города осенью устроят корейский День благодарения. В честь этого события посетителям приготовили обновленное меню с традиционными блюдами. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале.
«Цель праздника — собрать семью за большим столом, где каждый благодарит землю за щедрый урожай. Особенно ценятся блюда из говядины, которые символизируют долголетие. В честь этого события в меню ресторана появились традиционные блюда с говядиной: пибимпаб, куксу, чапчхэ и другие», — рассказала команда.
Посетители также смогут примерить корейский традиционный костюм и сделать памятные снимки в фотозоне. Кроме того, гостям обещают подарить открытки из Кореи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте проходил праздник индийской культуры. Тогда во время фестиваля «Ратха Ятра» по улицам города проезжала колесница с индийскими божествами.
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