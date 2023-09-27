27 сентября 2023

В Сургуте устроят корейский День благодарения

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование корейского Нового года по лунному календарю. Тюмень, азиаты, корейцы, девушки в национальном костюме, традиционная одежда, праздник
В Сургуте пройдет праздник День благодарения по-корейски Фото:

В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города осенью устроят корейский День благодарения. В честь этого события посетителям приготовили обновленное меню с традиционными блюдами. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале.

«Цель праздника — собрать семью за большим столом, где каждый благодарит землю за щедрый урожай. Особенно ценятся блюда из говядины, которые символизируют долголетие. В честь этого события в меню ресторана появились традиционные блюда с говядиной: пибимпаб, куксу, чапчхэ и другие», — рассказала команда.

Посетители также смогут примерить корейский традиционный костюм и сделать памятные снимки в фотозоне. Кроме того, гостям обещают подарить открытки из Кореи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте проходил праздник индийской культуры. Тогда во время фестиваля «Ратха Ятра» по улицам города проезжала колесница с индийскими божествами.

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В сургутском ресторане (ХМАО) для жителей города осенью устроят корейский День благодарения. В честь этого события посетителям приготовили обновленное меню с традиционными блюдами. Об этом команда ресторана сообщила в своем telegram-канале. «Цель праздника — собрать семью за большим столом, где каждый благодарит землю за щедрый урожай. Особенно ценятся блюда из говядины, которые символизируют долголетие. В честь этого события в меню ресторана появились традиционные блюда с говядиной: пибимпаб, куксу, чапчхэ и другие», — рассказала команда. Посетители также смогут примерить корейский традиционный костюм и сделать памятные снимки в фотозоне. Кроме того, гостям обещают подарить открытки из Кореи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте проходил праздник индийской культуры. Тогда во время фестиваля «Ратха Ятра» по улицам города проезжала колесница с индийскими божествами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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