Шойгу похвалил Кадырова за вклад Чечни в СВО

03 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова за вклад республики в победу в зоне СВО. Такое заявление он сделал на селекторном совещании. «В республике сформировано три мотострелковых полка и три батальона, достойно проявили себя подразделения под командованием Апты Алаудинова», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова за вклад республики в победу в зоне СВО. Такое заявление он сделал на селекторном совещании. «В республике сформировано три мотострелковых полка и три батальона, достойно проявили себя подразделения под командованием Апты Алаудинова», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.