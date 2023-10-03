Шойгу похвалил Кадырова за вклад Чечни в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова за вклад республики в победу в зоне СВО. Такое заявление он сделал на селекторном совещании.
«В республике сформировано три мотострелковых полка и три батальона, достойно проявили себя подразделения под командованием Апты Алаудинова», — сказал Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.
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