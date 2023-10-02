Бывший пермский депутат-штурмовик обвинил оппозицию в попытке диверсии

Пермский штурмовик Александр Григоренко выступил против прямых выборов мэров

Возвращение прямых выборов, по мнению Григоренко, может спровоцировать бардак в территориях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший депутат пермского заксобрания, штурмовик Александр Григоренко считает, что возвращение прямых выборов мэра в регионе — это попытка диверсии. С такой инициативой выступили руководители фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей». В своем telegram-канале Григоренко отметил, что принятие законопроекта приведет к дисбалансу в территориях.

«Если вдруг произойдет чудо и этот законопроект будет принят, то это приведет к дисбалансу власти в муниципалитетах (или проще бардаку). Что в условиях СВО не просто преступление, а гораздо хуже… это попытка диверсии», — отметил Григоренко.

Он назвал законопроект бывших коллег (Григоренко был депутатом от ЛДПР) «дешевым популизмом». В действующей системе межбюджетных отношений, когда территории зависят от краевой казны, ни о какой самостоятельности среди мэров не может быть и речи. «Любой глава, даже избранный от оппозиции на прямых выборах, все равно будет зависеть от региональной власти. Если же он вступит с ней в конфликт, это приведет к сокращению финансирования муниципалитета и в конечном счете ударит по населению», — отметил Григоренко.

Ранее URA.RU сообщало, что оппозиция в заксобрании внесла законопроект о возвращении прямых выборов мэра. Назначение глав на конкурсе приводит к тому, что на эти позиции попадают только лояльные краю люди.