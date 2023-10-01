Пермская оппозиция объединилась, чтобы вернуть прямые выборы мэров

Оппозиция просит дать муниципалитетам право прямых выборов глав Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководители четырех оппозиционных фракций заксобрания Пермского края внесли законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Об этом URA.RU сообщил источник в заксобрании. Под инициативой подписались глава фракции КПРФ Анна Баранова, глава фракции «Новых людей» Денис Шитов, глава фракции ЛДПР Олег Постников и глава фракции эсеров Вероника Куликова.

«Инициатива по внесению такого законопроекта исходила от КПРФ, они открыто говорят о том, что надо вернуть прямые выборы мэров. Баранова с таким слоганом и на конкурс по отбору мэра Перми ходила. Остальные фракции ее поддержали», — отметил источник.

Олег Постников подтвердил URA.RU факт внесения законопроекта. «Региональная власть выбирает [на позиции мэров] лояльных людей. Но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам. Если приходит человек со стороны, у которого не получается с ними договориться, возникают конфликты», — пояснил Олег Постников.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон Пермского края №410 от 26.11.2014 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципалитетов». Право решать, как выбирать мэров — на прямых выборах или в порядке конкурса — будет у территорий. Они должны определиться с этим самостоятельно.