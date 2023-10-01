01 октября 2023

Пермская оппозиция объединилась, чтобы вернуть прямые выборы мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, дума, политические партии, заксобрание, депутаты, депутатские фракции
Оппозиция просит дать муниципалитетам право прямых выборов глав Фото:

Руководители четырех оппозиционных фракций заксобрания Пермского края внесли законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Об этом URA.RU сообщил источник в заксобрании. Под инициативой подписались глава фракции КПРФ Анна Баранова, глава фракции «Новых людей» Денис Шитов, глава фракции ЛДПР Олег Постников и глава фракции эсеров Вероника Куликова.

«Инициатива по внесению такого законопроекта исходила от КПРФ, они открыто говорят о том, что надо вернуть прямые выборы мэров. Баранова с таким слоганом и на конкурс по отбору мэра Перми ходила. Остальные фракции ее поддержали», — отметил источник.

Олег Постников подтвердил URA.RU факт внесения законопроекта. «Региональная власть выбирает [на позиции мэров] лояльных людей. Но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам. Если приходит человек со стороны, у которого не получается с ними договориться, возникают конфликты», — пояснил Олег Постников.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон Пермского края №410 от 26.11.2014 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципалитетов». Право решать, как выбирать мэров — на прямых выборах или в порядке конкурса — будет у территорий. Они должны определиться с этим самостоятельно.

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Руководители четырех оппозиционных фракций заксобрания Пермского края внесли законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Об этом URA.RU сообщил источник в заксобрании. Под инициативой подписались глава фракции КПРФ Анна Баранова, глава фракции «Новых людей» Денис Шитов, глава фракции ЛДПР Олег Постников и глава фракции эсеров Вероника Куликова. «Инициатива по внесению такого законопроекта исходила от КПРФ, они открыто говорят о том, что надо вернуть прямые выборы мэров. Баранова с таким слоганом и на конкурс по отбору мэра Перми ходила. Остальные фракции ее поддержали», — отметил источник. Олег Постников подтвердил URA.RU факт внесения законопроекта. «Региональная власть выбирает [на позиции мэров] лояльных людей. Но такие люди не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам. Если приходит человек со стороны, у которого не получается с ними договориться, возникают конфликты», — пояснил Олег Постников. Законопроект предполагает внесение изменений в закон Пермского края №410 от 26.11.2014 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципалитетов». Право решать, как выбирать мэров — на прямых выборах или в порядке конкурса — будет у территорий. Они должны определиться с этим самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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