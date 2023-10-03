В Первоуральске из-за грязной воды завели уголовное дело

03 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Жителям Первоуральска сделали перерасчет платы за водоснабжение на 5,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске из-за грязной питьевой воды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области. «По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим водоснабжением жителей Первоуральска», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Кроме того свердловчанам произвели перерасчет платы за водоснабжение на сумму более 5,2 млн рублей. Мэр Первоуральска Игорь Кабец получил прокурорское предостережение. Директору ППМУД «Водоканал» выписали штраф. Прокуроры держат ситуацию на контроле.

В Первоуральске из-за грязной питьевой воды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области. «По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим водоснабжением жителей Первоуральска», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Кроме того свердловчанам произвели перерасчет платы за водоснабжение на сумму более 5,2 млн рублей. Мэр Первоуральска Игорь Кабец получил прокурорское предостережение. Директору ППМУД «Водоканал» выписали штраф. Прокуроры держат ситуацию на контроле.