В Первоуральске из-за грязной воды завели уголовное дело

Жителям Первоуральска сделали перерасчет платы за водоснабжение на 5,2 млн рублей
В Первоуральске из-за грязной питьевой воды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности в связи с ненадлежащим водоснабжением жителей Первоуральска», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Кроме того свердловчанам произвели перерасчет платы за водоснабжение на сумму более 5,2 млн рублей.
Мэр Первоуральска Игорь Кабец получил прокурорское предостережение. Директору ППМУД «Водоканал» выписали штраф. Прокуроры держат ситуацию на контроле.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!