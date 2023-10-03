Россияне отказались от всех иностранных интернет-сервисов, кроме одного

Россияне предпочитают пользоваться «Яндекс», «ВКонтакте», Telegram и Youtube

Россияне больше доверяют отечественным интернет-ресурсам Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне отдают наибольшее предпочтение отечественным интернет-ресурсам. Так, лидерами по ежедневному использованию стали «Яндекс», соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram. Единственным востребованным зарубежным сервисом стал YouTube. Это следует из данных опроса, проведенного Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и системой социологических опросов и тестирования V-Project.

У граждан РФ спросили, как часто они используют различные сервисы, среди которых «Яндекс», Google, Rutube, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Х, «Дзен», TikTok, а также Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Результаты опроса показали, что респонденты в большинстве своем посещают социальные сети каждый день. При этом чаще выбирают отечественные сервисы, чем иностранные. Среди лидеров по ежедневному использованию „Яндекс“ — 63,6%, „ВКонтакте“ — 56,4%, Telegram — 51,4%, а также зарубежный видеохостинг YouTube — 50,6%», — говорится в результатах исследования.

При этом Instagram и Facebook постепенно теряют свою популярность из-за необходимости постоянно подключать VPN для работы соцсетей на территории РФ. Каждый день эти ресурсы посещают 18,4% и 10,8% респондентов соответственно. Кроме того, 78,7% опрошенных совсем не пользуются соцсетью X.

Также у граждан спросили, каким площадкам они доверяют больше всего. Так, Telegram доверяют 39,5%, «ВКонтакте» считают надежным 37,3% опрошенных. Также 37,1% имеют доверие к «Яндекс». YouTube набрал 28,1% доверия, несмотря на свою востребованность. Также 19,8% считают надежным Google.

Наименьшее доверие у респондентов вызывают X, Facebook и Instagram. К ним отнеслись лояльно 3,2%, 3,9% и 8,6% соответственно. В опросе приняли участие 7000 россиян со всех регионов России в возрасте от 18 лет.