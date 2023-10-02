В аэропорту Нового Уренгоя пьяный вахтовик ударил полицейского

В аэропорту Нового Уренгоя полицейские задержали вахтовика-дебошира (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) пьяный вахтовик, которого не пустили в самолет, устроил дебош, а при задержании ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники транспортной полиции выявили на стойке регистрации в аэропорту Нового Уренгоя 40-летнего пассажира, мужчина прибыл на посадку в состоянии опьянения, имел неопрятный внешний вид, в результате чего ему было отказано в посадке на самолет. Мужчина выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и нанес удар по лицу одному из сотрудников, находившему при исполнении служебных обязанностей», — сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по УрФО на официальном сайте.

Хулигана доставили в служебное помещение и провели медицинское освидетельствование, которое показало наличие в его крови 1,17 промилле алкоголя. Также установлено, что задержанный 40-летний житель республики Башкортостан ранее был неоднократно судим, в том числе и за нападение на полицейского. На мужчину оформили протокол по статье «Мелкое хулиганство», а материалы о нанесении побоев сотруднику полиции направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.