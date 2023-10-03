Высота одной из башен составит 150 метров (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «УГМК-Застройщик» займется строительством делового квартала на берегу реки Томи на Притомском проспекте в Кемерово. Проект предусматривает возведение восьми башен, одна из которых будет высотой 150 метров. Проект презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, который стартовал в Екатеринбурге.

Реализовывать проект под названием «Московская площадь» начнут уже в этом году, а закончить работы планируется в течение пяти лет. В деловом квартале появятся торгово-развлекательный центр, термальный комплекс под открытым небом, гостиница, рестораны, а также фитнес-клуб премиум-класса и офисный центр. Сумма инвестиций составит 14-20 млрд рублей.

Высота самой высокой башни составит 150 метров Фото предоставлено URA.RU

В квартале откроют гостиницу, офисный центр, кафе и рестораны Фото предоставлено URA.RU