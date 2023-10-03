Свердловский застройщик построит в Кемерово квартал из восьми башен. Фото

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Городские зарисовки. Екатеринбург, башня исеть, hyatt regency
Высота одной из башен составит 150 метров (фото из архива) Фото:

Компания «УГМК-Застройщик» займется строительством делового квартала на берегу реки Томи на Притомском проспекте в Кемерово. Проект предусматривает возведение восьми башен, одна из которых будет высотой 150 метров. Проект презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, который стартовал в Екатеринбурге.

Реализовывать проект под названием «Московская площадь» начнут уже в этом году, а закончить работы планируется в течение пяти лет. В деловом квартале появятся торгово-развлекательный центр, термальный комплекс под открытым небом, гостиница, рестораны, а также фитнес-клуб премиум-класса и офисный центр. Сумма инвестиций составит 14-20 млрд рублей.

Высота самой высокой башни составит 150 метров
Высота самой высокой башни составит 150 метров
В квартале откроют гостиницу, офисный центр, кафе и рестораны
В квартале откроют гостиницу, офисный центр, кафе и рестораны
В здании также появится фитнес-клуб премиум-класса и офисный центр
В здании также появится фитнес-клуб премиум-класса и офисный центр

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Компания «УГМК-Застройщик» займется строительством делового квартала на берегу реки Томи на Притомском проспекте в Кемерово. Проект предусматривает возведение восьми башен, одна из которых будет высотой 150 метров. Проект презентовали на форуме 100+ TechnoBuild, который стартовал в Екатеринбурге. Реализовывать проект под названием «Московская площадь» начнут уже в этом году, а закончить работы планируется в течение пяти лет. В деловом квартале появятся торгово-развлекательный центр, термальный комплекс под открытым небом, гостиница, рестораны, а также фитнес-клуб премиум-класса и офисный центр. Сумма инвестиций составит 14-20 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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