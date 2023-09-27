«Ведомости»: расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку увеличат в 4 раза

28 сентября 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Рост связан с увеличением ключевой ставки и объемом выдачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России в четыре раза увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024-26 годах. Речь идет о росте расходов с 119,4 до 453,8 миллиардов рублей, запланированную на компенсацию субсидий оператору программ Дом.РФ. «Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году возрастут почти в четыре раза со 119,4 миллиардов рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое — расходы в текущем году запланированы в объеме 150 миллиардов рублей», — цитируют пояснительную записку к проекту бюджета на 2024—2026 годы «Ведомости». Государство субсидирует банкам расходы по выдаче льготных и семейных ипотек, процентные ставки по которым составляют не более 8% и 6% соответственно, до ключевой. Ранее URA.RU сообщало о повышении ключевой ставки Банком России. За полтора месяца она выросла с 7,5 до 13%. Кроме того, количество ипотечных кредитов в Москве в августе выросло на 53% по сравнению с августом 2022 года, пишет RT. Увеличение взятия кредитов был вызван стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.

Правительство России в четыре раза увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024-26 годах. Речь идет о росте расходов с 119,4 до 453,8 миллиардов рублей, запланированную на компенсацию субсидий оператору программ Дом.РФ. «Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году возрастут почти в четыре раза со 119,4 миллиардов рублей, запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом сумма вырастет втрое — расходы в текущем году запланированы в объеме 150 миллиардов рублей», — цитируют пояснительную записку к проекту бюджета на 2024—2026 годы «Ведомости». Государство субсидирует банкам расходы по выдаче льготных и семейных ипотек, процентные ставки по которым составляют не более 8% и 6% соответственно, до ключевой. Ранее URA.RU сообщало о повышении ключевой ставки Банком России. За полтора месяца она выросла с 7,5 до 13%. Кроме того, количество ипотечных кредитов в Москве в августе выросло на 53% по сравнению с августом 2022 года, пишет RT. Увеличение взятия кредитов был вызван стремлением россиян вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля.