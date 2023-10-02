В ЯНАО власти лишили жилья семью из восьми человек

Дом расселили, когда семья Лапсуй не находилась в селе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО власти оставили без жилья семью из восьми человек. Одним из собственников оказался 25-летний боец, который является участником специальной военной операции. Как рассказала URA.RU жительница Надежда Лапсуй, дом расселили, когда их не было в селе.

«Дом расселили, оставив наше имущество в квартире. Его разграбили хулиганы. Сейчас нет жилья, нет имущества. Осталась только одна прописка», — делится с агентством собеседница. Фактически без жилья осталось восемь человек. В квартире были прописаны все, кроме трехмесячной девочки.

По словам Лапсуй, администрация предлагала им в качестве компенсации переехать в квартиру после пожара, а также в комнату в интернате. Сейчас семья вынуждена снимать жилье, чтобы не остаться на улице.

Специалисты мэрии села Антипаюта URA.RU не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию. Рабочий телефон главы муниципалитета Рустама Булатова, не отвечает.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как суд обязал администрацию Салехарда предоставить жилье пенсионерке-инвалиду. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры ЯНАО.