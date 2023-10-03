Кремль успокоил россиян из-за курса доллара выше 100 рублей

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль отреагировал на курс доллара выше 100 рублей Фото:

У россиян нет повода для беспокойства из-за преодоления долларом планки в 100 рублей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы живем в рублевой зоне. Поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. Но скорее это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — сказал Песков.

Он также добавил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечивается Центробанком и правительством. «Поэтому никаких оснований для беспокойства нет», — заявил представитель Кремля.

Доллар утром 3 октября вновь преодолел отметку в 100 рублей. В течение дня рубль незначительно укрепился.

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У россиян нет повода для беспокойства из-за преодоления долларом планки в 100 рублей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы живем в рублевой зоне. Поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. Но скорее это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — сказал Песков. Он также добавил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечивается Центробанком и правительством. «Поэтому никаких оснований для беспокойства нет», — заявил представитель Кремля. Доллар утром 3 октября вновь преодолел отметку в 100 рублей. В течение дня рубль незначительно укрепился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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