Кремль успокоил россиян из-за курса доллара выше 100 рублей

У россиян нет повода для беспокойства из-за преодоления долларом планки в 100 рублей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы живем в рублевой зоне. Поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. Но скорее это рудименты прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — сказал Песков.
Он также добавил, что макроэкономическая стабильность в России обеспечивается Центробанком и правительством. «Поэтому никаких оснований для беспокойства нет», — заявил представитель Кремля.
Доллар утром 3 октября вновь преодолел отметку в 100 рублей. В течение дня рубль незначительно укрепился.
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