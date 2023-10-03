Курганский центральный рынок отказался выплачивать дивиденды акционерам

На Курганском центральном рынке отказались от выплат дивидендов акционерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

АО «Курганский центральный рынок» не стало не выплачивать своим акционерам дивиденды. Прибыль по итогам 2022 года решили направить на модернизацию имущественного комплекса. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ)

«Чистую прибыль за 2022 год на дивиденды не распределять. Направить в фонд накопления на финансирование капитальных вложений в соответствии с инвестиционным проектом модернизации имущественного комплекса общества», — говорится в решении совета акционеров.

Согласно данным СБИС, АО «Курганский центральный рынок» в прошлом году заработало 90,5 млн рублей. Стоимость бизнеса составляет свыше 68 млн рублей. Организация находится под управлением ООО «Новый рынок», одним из учредителей которой является ресторатор Максим Муравский.

Ранее URA.RU писало, что Курганский центральный рынок за год в два раза увеличил прибыль. По данным финотчета, доходы выросли более чем на девять млн рублей. Также по итогам 2022 года у акционерного общества увеличилась выручка на 12 млн рублей.