«Ридус»: военком из Якутии «заминировал» комиссариат, разозлившись на сторожа

Военный комиссара якутского Мирного и соседних улусов Юрия Чубу осудили за телефонный терроризм. Он позвонил в военкомат сторожу и сказал, что здание заминировано.
«10 августа Чуба, будучи в отпуске, набрал номер военкомата, но сторож не узнал его. Разозлившись, военком заявил, что здание заминировано», — передает «Ридус». Сторож сообщил о минировании военкомата в местные спецслужбы и исполняющему обязанности военного комиссара.
Прибывшие сотрудники спецслужб не нашли взрывчатки в здании. Позже выяснилось, что звонок поступил от Юрия Чубы, который хотел проверить сторожа, не представившегося и невнятно ответившего на звонок. Мирнинский районный суд признал комиссара виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который угрожал устроить теракт в администрации города. Тогда на жителя Кургана возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти.
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