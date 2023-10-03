«Ридус»: военком из Якутии «заминировал» комиссариат, разозлившись на сторожа

Военный комиссар из Якутии осужден за телефонный терроризм
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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Мирнинский районный суд признал Чубу виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей Фото:

Военный комиссара якутского Мирного и соседних улусов Юрия Чубу осудили за телефонный терроризм. Он позвонил в военкомат сторожу и сказал, что здание заминировано.

«10 августа Чуба, будучи в отпуске, набрал номер военкомата, но сторож не узнал его. Разозлившись, военком заявил, что здание заминировано», — передает «Ридус». Сторож сообщил о минировании военкомата в местные спецслужбы и исполняющему обязанности военного комиссара.

Прибывшие сотрудники спецслужб не нашли взрывчатки в здании. Позже выяснилось, что звонок поступил от Юрия Чубы, который хотел проверить сторожа, не представившегося и невнятно ответившего на звонок. Мирнинский районный суд признал комиссара виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который угрожал устроить теракт в администрации города. Тогда на жителя Кургана возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти.

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Военный комиссара якутского Мирного и соседних улусов Юрия Чубу осудили за телефонный терроризм. Он позвонил в военкомат сторожу и сказал, что здание заминировано. «10 августа Чуба, будучи в отпуске, набрал номер военкомата, но сторож не узнал его. Разозлившись, военком заявил, что здание заминировано», — передает «Ридус». Сторож сообщил о минировании военкомата в местные спецслужбы и исполняющему обязанности военного комиссара. Прибывшие сотрудники спецслужб не нашли взрывчатки в здании. Позже выяснилось, что звонок поступил от Юрия Чубы, который хотел проверить сторожа, не представившегося и невнятно ответившего на звонок. Мирнинский районный суд признал комиссара виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Ранее ФСБ задержала мужчину, который угрожал устроить теракт в администрации города. Тогда на жителя Кургана возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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