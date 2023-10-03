Минфин РФ выделил средства на межвузовский кампус в Челябинске на 2024 год

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Средства на строительство межвузовского кампуса в Челябинске предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024 год, сообщил министр финансов Антон Силуанов Фото:

Минфин России выделил средства на межвузовский кампус в Челябинске на 2024 год. Об этом 3 октября сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Продолжится реализация программы по созданию современного кампуса мирового уровня с использованием механизма государственно-частного партнерства в Челябинске», — цитирует Силуанова telegram-канал ведомства. Сумма выделенных средств не называется.

В рамках строительства кампуса в Челябинске появятся общежития для студентов и преподавателей, по уровню комфорта сопоставимые с приличным отелем, технопарк, лаборатории и другая необходимая инфраструктура. Завершить строительство кампуса планируется в 2025 году.

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Минфин России выделил средства на межвузовский кампус в Челябинске на 2024 год. Об этом 3 октября сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Продолжится реализация программы по созданию современного кампуса мирового уровня с использованием механизма государственно-частного партнерства в Челябинске», — цитирует Силуанова telegram-канал ведомства. Сумма выделенных средств не называется. В рамках строительства кампуса в Челябинске появятся общежития для студентов и преподавателей, по уровню комфорта сопоставимые с приличным отелем, технопарк, лаборатории и другая необходимая инфраструктура. Завершить строительство кампуса планируется в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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