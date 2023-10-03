Минфин РФ выделил средства на межвузовский кампус в Челябинске на 2024 год

Минфин России выделил средства на межвузовский кампус в Челябинске на 2024 год. Об этом 3 октября сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Продолжится реализация программы по созданию современного кампуса мирового уровня с использованием механизма государственно-частного партнерства в Челябинске», — цитирует Силуанова telegram-канал ведомства. Сумма выделенных средств не называется.
В рамках строительства кампуса в Челябинске появятся общежития для студентов и преподавателей, по уровню комфорта сопоставимые с приличным отелем, технопарк, лаборатории и другая необходимая инфраструктура. Завершить строительство кампуса планируется в 2025 году.
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