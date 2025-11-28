Суд снова отказал челябинскому «Мечелу» в споре за 823 миллиона рублей

Завод в Челябинске снова проиграл процесс на 823 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский завод «Мечел-„Кокс“ в очередной раз проиграл спор за 823 млн рублей. Как следует из документов арбитражного процесса, металлурги получили отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Апелляционная инстанция. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится на сайте суда.

Спор челябинцы ведут с «Производственно-торговой компанией „Уголь“» из Кемеровской области. С февраля по май 2025 года она поставляла угольный концентрат. В сентябре арбитраж Кузбасса полностью удовлетворил иск поставщика. Суд удовлетворил требования по взысканию основного долга в сумме 758,25 млн рублей и 38,4 млн рублей в качестве процентов за чужими денежными средствами.

Общая стоимость отгруженного товара составила более 830 миллионов рублей. Челябинский завод должен был расплачиваться в течение 45-60 дней после поставки концентрата, но делал это частично.