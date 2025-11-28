В Златоусте наказанный за грязь в цехах завод сыров провел генеральную уборку

Завод масла и сыров попал в поле зрения Россельхознадзора после выявленной грязи в цехах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Наказанный Россельхознадзором за грязь в цехах Златоустовский молочный завод (Челябинская область) отмыл их и покрасил. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, изменения подтвердила выездная проверка.

«Ведомство проводило проверку с 21 октября по 1 ноября. За прошедший месяц предприятие устраняло замечания Россельхознадзора и проводило корректирующие мероприятия», — заявили URA.RU в офисе службы.

Во время нового визита инспекторы осмотрели цеха по производству и фасовке сыров вместе со складом готовой продукции. Контролеры проверили, как ведется производство сливочного масла.

«Потолки и стены производственных помещений побелены, производственные помещения разделены на производственные зоны. Установлены перегородки из моющихся материалов, проведена генеральная мойка и дезинфекция помещений. Работники теперь используют спецодежду, обувь и маски», — отметили в пресс-службе управления.

Инспекторы провели с производственниками профилактическую беседу. Разговор касался недопустимости нарушений требований техрегламентов Таможенного союза. Контроль за исполнением остальных пунктов предписания, касающихся качества сырья и выпускаемой продукции, продолжается. Полное исполнение всех требований проверят в 2026 году.