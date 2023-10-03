Метеорологи рассказали, когда и где в Пермском крае выпадет первый снег

В Пермском крае снег выпадет 8 октября

Первый снег выпадет в выходные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае первый снег пойдет 8 октября. Синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке региона.

«8 октября жителей Прикамья ожидает облачная, ветреная погода с дождями, по северу и востоку — с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток в регионе составит 3-8 градусов, в Перми — 5-7 градусов», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 7 сентября, метеорологи обещают дождливую погоду с сильным ветром до 14 метров в секунду. В регионе температура воздуха поднимется до 9-14 градусов. В Перми — до 11 градусов.