Метеорологи рассказали, когда и где в Пермском крае выпадет первый снег

Первый снег выпадет в выходные
В Пермском крае первый снег пойдет 8 октября. Синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке региона.
«8 октября жителей Прикамья ожидает облачная, ветреная погода с дождями, по северу и востоку — с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток в регионе составит 3-8 градусов, в Перми — 5-7 градусов», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В субботу, 7 сентября, метеорологи обещают дождливую погоду с сильным ветром до 14 метров в секунду. В регионе температура воздуха поднимется до 9-14 градусов. В Перми — до 11 градусов.
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