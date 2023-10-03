Метеорологи рассказали, когда и где в Пермском крае выпадет первый снег

В Пермском крае снег выпадет 8 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, рябина, первый снег
Первый снег выпадет в выходные Фото:

В Пермском крае первый снег пойдет 8 октября. Синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке региона.

«8 октября жителей Прикамья ожидает облачная, ветреная погода с дождями, по северу и востоку — с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток в регионе составит 3-8 градусов, в Перми — 5-7 градусов», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 7 сентября, метеорологи обещают дождливую погоду с сильным ветром до 14 метров в секунду. В регионе температура воздуха поднимется до 9-14 градусов. В Перми — до 11 градусов.

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В Пермском крае первый снег пойдет 8 октября. Синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке региона. «8 октября жителей Прикамья ожидает облачная, ветреная погода с дождями, по северу и востоку — с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток в регионе составит 3-8 градусов, в Перми — 5-7 градусов», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В субботу, 7 сентября, метеорологи обещают дождливую погоду с сильным ветром до 14 метров в секунду. В регионе температура воздуха поднимется до 9-14 градусов. В Перми — до 11 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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