В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на пост президента в ноябре

Кремль проинформирует о начале президентской кампании Путина
Кремль проинформирует о старте президентской кампании российского лидера Владимира Путина сразу, как только она начнется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слухи о начале кампании в ноябре этого года.
«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания стартует в ноябре», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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