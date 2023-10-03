В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на пост президента в ноябре

Песков: Кремль не знает о планах Путина начать президентскую кампанию в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Кремль проинформирует о начале президентской кампании Путина Фото:

Кремль проинформирует о старте президентской кампании российского лидера Владимира Путина сразу, как только она начнется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слухи о начале кампании в ноябре этого года.

«Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания стартует в ноябре», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кремль проинформирует о старте президентской кампании российского лидера Владимира Путина сразу, как только она начнется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав слухи о начале кампании в ноябре этого года. «Если такие планы появятся, мы проинформируем. Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания стартует в ноябре», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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