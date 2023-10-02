В Тюмени резко подорожали авиабилеты в Питер

Стоимость билетов из Тюмени до Санкт-Петербурга увеличилась вдвое за несколько недель
В Тюмени за несколько недель выросла цена билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. В октябре по сравнению с серединой сентября стоимость за поездку увеличилась в два раза. Такие данные приводятся на сервисе по поиску авиабилетов.
«В октябре стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург составляет 3 821 рубль», — следует из данных сервиса по поиску дешевых авиабилетов. В конце сентября, согласно данным на сайте, цена составляла 1 908 рублей.
Максимальная стоимость билетов в октябре из Тюмени в Петербург — 8 720 рублей. Несколько недель назад эта цена составляла 6 681 рубль.
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