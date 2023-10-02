02 октября 2023

В Тюмени резко подорожали авиабилеты в Питер

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга и Кронштадта. Санкт-Петербург, петропавловская крепость, санкт петербург
Стоимость билетов из Тюмени до Санкт-Петербурга увеличилась вдвое за несколько недель Фото:

В Тюмени за несколько недель выросла цена билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. В октябре по сравнению с серединой сентября стоимость за поездку увеличилась в два раза. Такие данные приводятся на сервисе по поиску авиабилетов.

«В октябре стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург составляет 3 821 рубль», — следует из данных сервиса по поиску дешевых авиабилетов. В конце сентября, согласно данным на сайте, цена составляла 1 908 рублей.

Максимальная стоимость билетов в октябре из Тюмени в Петербург — 8 720 рублей. Несколько недель назад эта цена составляла 6 681 рубль.

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В Тюмени за несколько недель выросла цена билетов на перелеты по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. В октябре по сравнению с серединой сентября стоимость за поездку увеличилась в два раза. Такие данные приводятся на сервисе по поиску авиабилетов. «В октябре стоимость самого дешевого авиабилета по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург составляет 3 821 рубль», — следует из данных сервиса по поиску дешевых авиабилетов. В конце сентября, согласно данным на сайте, цена составляла 1 908 рублей. Максимальная стоимость билетов в октябре из Тюмени в Петербург — 8 720 рублей. Несколько недель назад эта цена составляла 6 681 рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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