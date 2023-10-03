Пермяков зовут делать двигатели для Су-35 и Су-57 за зарплату в 280 тысяч рублей

Моторостроительный холдинг производит двигатели для российских истребителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на крупном моторостроительном предприятии в Уфе. Там требуются токари на производство двигателей для военной авиации, в том числе для российских истребителей Су-57 и Су-35. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить 280 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Крупнейшее моторостроительное производство в Уфе приглашает токарей с опытом. Долгосрочная работа на большом оборонном предприятии со стабильными заказами. Заработная плата — от 140 тысяч рублей в месяц на руки, за вахту в 60 смен — 280 тысяч рублей. Иногородним предоставляется бесплатное проживание в служебных квартирах», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Как пояснил URA.RU представитель кадрового агентства, разместившего объявление, речь идет о работе в ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Предприятие занимается серийным производством турбореактивных двигателей для самолетов Су-27, Су-35 и Су-57. Также холдинг выпускает узлы и агрегаты для военных вертолетов «Ка» и «Ми». По данным бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте ПАО «ОДК-УМПО», его чистая прибыль за первое полугодие 2023 года составила более 4,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу на производстве военной техники концерн «Калашников». Предприятию необходимы наладчики станков с ЧПУ, которым готовы платить до 78 тысяч рублей.