Сколько стоит запастись овощами на зиму в Тюмени

Самые дешевые продукты в Тюмени продаются на овощных базах

Дешевле всего в Тюмени приобретать овощи на продуктовых базах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Стоимость свежих овощей в тюменских супермаркетах и на овощных рынках отличается в несколько раз. Агентство URA.RU выяснило, где дешевле всего запастись стандартным набором сезонных овощей на зиму. Оценивались как сетевые магазины, так и местные рынки, и овощные базы.

В список овощей для сравнения цен агентство включило: картофель, морковь, огурцы, помидоры, лук. Найти эти продукты можно в любом продуктовом магазине, рынке или базе. Разница будет лишь в цене. Так, самая низкая стоимость данного набора на овощной базе.

Овощная база

Картофель — 14 рублей. Морковь — 25 рублей. Огурцы — 65 рублей. Помидоры — 40 рублей. Лук — 18 рублей. Значения взяты за килограмм овощей. Общая сумма за набор — 162 рубля.

Сетевой продуктовый

Чуть дороже обойдется набор из овощей в продуктовом супермаркете — 397 рублей. Картофель — 27 рублей, морковь — 23 рубля. Огурцы — 99 рублей. Помидоры — 149. Лук — 99.

Фермерский рынок

На рынке фермерских продуктов стоимость пяти килограммов овощей составляет 500 рублей. Цена на морковь и огурцы — 60 рублей, лук — 55 рублей, картофель — 45. Среди всех точек продаж именно здесь оказались самые дорогие помидоры. Их цена составляет 280 рублей за килограмм.

Городской рынок

Дороже всего обойдутся продукты в одном из самых популярных рынков Тюмени. Там цена за аналогичный набор овощей составит 590 рублей. Килограмм огурцов и помидоров обойдется горожанам в 180 рублей, картофеля — в 35 рублей, а лука — в 45 рублей. Среди всей подборки на рынке продается самая дорогая морковь. Ее цена — 150 рублей за килограмм.