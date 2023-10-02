02 октября 2023

Имам из Сургута раскритиковал мужчину за намаз в пассажирском автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Курбан-байрам. Сургут, мечеть, полумесяц, ислам
Имам попросил соблюдать традиции местных жителей Фото:

В Сургуте имам городской мечети Рустам Хазрат раскритиковал водителя пассажирского автобуса, который провел намаз в салоне маршрутки, когда там находились пассажиры. Видео с обращением имама URA.RU направила администрация города.

«Самая лучшая молитва — намаз, которая была совершена своевременно. Не надо забывать о том, что мы с вами живем в светском государстве, где есть свои каноны и традиции. И когда мы с вами устраиваемся на работу, мы должны брать во внимание с вами свои возможности. Могу ли я выполнить свои обязательства перед работодателем и также обязательства перед Всевышним. Если намаз является основой ислама, то верность договору также является основой ислама», — сообщил имам.

В своей речи он также отметил, что если вы договорились с работодателем о графике работы, то его нужно выполнять. «Если мы не исполняем договор, то это так же не приветствуется исламом. И поэтому, когда мы устраиваемся на работу в этом светском государстве, мы должны брать во внимание свои возможности», добавил имам.

Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте водитель пассажирского автобуса прекратил поездку ради молитвы. Он остановил автобус и прямо в салоне совершил намаз, пока на него смотрели пассажиры.

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В Сургуте имам городской мечети Рустам Хазрат раскритиковал водителя пассажирского автобуса, который провел намаз в салоне маршрутки, когда там находились пассажиры. Видео с обращением имама URA.RU направила администрация города. «Самая лучшая молитва — намаз, которая была совершена своевременно. Не надо забывать о том, что мы с вами живем в светском государстве, где есть свои каноны и традиции. И когда мы с вами устраиваемся на работу, мы должны брать во внимание с вами свои возможности. Могу ли я выполнить свои обязательства перед работодателем и также обязательства перед Всевышним. Если намаз является основой ислама, то верность договору также является основой ислама», — сообщил имам. В своей речи он также отметил, что если вы договорились с работодателем о графике работы, то его нужно выполнять. «Если мы не исполняем договор, то это так же не приветствуется исламом. И поэтому, когда мы устраиваемся на работу в этом светском государстве, мы должны брать во внимание свои возможности», добавил имам. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте водитель пассажирского автобуса прекратил поездку ради молитвы. Он остановил автобус и прямо в салоне совершил намаз, пока на него смотрели пассажиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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