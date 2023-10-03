В Челябинской области будут судить троих человек, зарубивших семью топором

Трое жителей предстанут перед судом за тяжкое преступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинска область) будут судить троих местных жителей, которые в 2001 году зарубили мать с ребенком топором. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, спустя больше двадцати лет удалось установить их причастность к преступлению.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Троицка. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „в“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „в“, „е“, „ж“, „з“, „к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“), п. „в“ ч. 3 ст. 162 УК РФ („Разбой“), ч. 2 ст. 167 УК РФ („Умышленное повреждение уничтожение чужого имущества“). Уголовное дело направлено в Троицкий горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что события произошли в 2001 году. В одну из ноябрьских ночей трое изрядно пьяных местных жителей проникли в чужой дом. Увидев спящую хозяйку с ее 12-летним ребенком, они зарубили их топором. Также они вонзили в грудь ребенка нож. После ограбили дом, вынеся из него аудиомагнитофон, видеомагнитофон и телевизор.

На этом компания не успокоилась. Они заметили в доме других спящих детей. Пытаясь избавиться от следов преступления, они подожгли жилище. При этом они заперли все двери, чтобы дети не смогли выбраться. Но забыли про окно, через которое те смогли спастись.