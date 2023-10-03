«Полосатые воротнички» решат проблему кадрового дефицита в Свердловской области

Кадровый дефицит в Свердловской области решит найм осужденных
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Осужденных активно нанимают на производственные предприятия Фото:

Кадровый дефицит в Свердловской области можно решить привлечением к работам осужденных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина.

«В условиях кадрового дефицита работодатели ищут новые способы привлечения сотрудников. „Полосатых воротничков“ уже активно нанимают производственные компании Свердловской области. Такое решение может решить проблему кадрового дефицита», — отметила Паньшина. Она добавила, что на рынке труда стало актуально нанимать на работы мамочек в декрете, людей с инвалидностью и мигрантов.

Ранее URA.RU писало, что уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников. HR-отделы все чаще стали нанимать соискателей без опыта работы.

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Кадровый дефицит в Свердловской области можно решить привлечением к работам осужденных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина. «В условиях кадрового дефицита работодатели ищут новые способы привлечения сотрудников. „Полосатых воротничков“ уже активно нанимают производственные компании Свердловской области. Такое решение может решить проблему кадрового дефицита», — отметила Паньшина. Она добавила, что на рынке труда стало актуально нанимать на работы мамочек в декрете, людей с инвалидностью и мигрантов. Ранее URA.RU писало, что уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников. HR-отделы все чаще стали нанимать соискателей без опыта работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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