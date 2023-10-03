«Полосатые воротнички» решат проблему кадрового дефицита в Свердловской области

Кадровый дефицит в Свердловской области решит найм осужденных

03 октября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Осужденных активно нанимают на производственные предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кадровый дефицит в Свердловской области можно решить привлечением к работам осужденных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина. «В условиях кадрового дефицита работодатели ищут новые способы привлечения сотрудников. „Полосатых воротничков“ уже активно нанимают производственные компании Свердловской области. Такое решение может решить проблему кадрового дефицита», — отметила Паньшина. Она добавила, что на рынке труда стало актуально нанимать на работы мамочек в декрете, людей с инвалидностью и мигрантов. Ранее URA.RU писало, что уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников. HR-отделы все чаще стали нанимать соискателей без опыта работы.

Кадровый дефицит в Свердловской области можно решить привлечением к работам осужденных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина. «В условиях кадрового дефицита работодатели ищут новые способы привлечения сотрудников. „Полосатых воротничков“ уже активно нанимают производственные компании Свердловской области. Такое решение может решить проблему кадрового дефицита», — отметила Паньшина. Она добавила, что на рынке труда стало актуально нанимать на работы мамочек в декрете, людей с инвалидностью и мигрантов. Ранее URA.RU писало, что уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников. HR-отделы все чаще стали нанимать соискателей без опыта работы.