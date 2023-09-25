Уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум hr-специалистов в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, осьмак анна
Уральским работодателям приходится прибегать к нестандартным решениям при поиске новых сотрудников Фото:

Из-за возникшего на рынке труда дефицита кадров уральским работодателям приходится прибегать к нестандартным решениям при поиске потенциальных новых сотрудников. В частности, HR-отделы все чаще нанимают соискателей без опыта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

«Сейчас многие работодатели, которые ранее искали кандидатов только с опытом работы, могут рассмотреть кандидата без опыта с дальнейшим обучением в компании. Каждая десятая вакансия на „Авито работа“ публикуется по параметрам без опыта», — рассказала Осьмак.

Также в расширение границ найма входит увеличение возраста будущих сотрудников. Теперь работодатели рассматривают кандидатов 45+. Кроме того, чтобы привлечь и заинтересовать соискателей, HR-отделы вынуждены в первую очередь учитывать потребности кандидатов и только потом — потребности компании.

Ранее URA.RU сообщало, что уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда. Из-за этого компании стараются максимально сохранить персонал.

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Из-за возникшего на рынке труда дефицита кадров уральским работодателям приходится прибегать к нестандартным решениям при поиске потенциальных новых сотрудников. В частности, HR-отделы все чаще нанимают соискателей без опыта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак. «Сейчас многие работодатели, которые ранее искали кандидатов только с опытом работы, могут рассмотреть кандидата без опыта с дальнейшим обучением в компании. Каждая десятая вакансия на „Авито работа“ публикуется по параметрам без опыта», — рассказала Осьмак. Также в расширение границ найма входит увеличение возраста будущих сотрудников. Теперь работодатели рассматривают кандидатов 45+. Кроме того, чтобы привлечь и заинтересовать соискателей, HR-отделы вынуждены в первую очередь учитывать потребности кандидатов и только потом — потребности компании. Ранее URA.RU сообщало, что уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда. Из-за этого компании стараются максимально сохранить персонал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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