Уральские работодатели создали тренд на неопытных сотрудников

Уральским работодателям приходится прибегать к нестандартным решениям при поиске новых сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за возникшего на рынке труда дефицита кадров уральским работодателям приходится прибегать к нестандартным решениям при поиске потенциальных новых сотрудников. В частности, HR-отделы все чаще нанимают соискателей без опыта. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.

«Сейчас многие работодатели, которые ранее искали кандидатов только с опытом работы, могут рассмотреть кандидата без опыта с дальнейшим обучением в компании. Каждая десятая вакансия на „Авито работа“ публикуется по параметрам без опыта», — рассказала Осьмак.

Также в расширение границ найма входит увеличение возраста будущих сотрудников. Теперь работодатели рассматривают кандидатов 45+. Кроме того, чтобы привлечь и заинтересовать соискателей, HR-отделы вынуждены в первую очередь учитывать потребности кандидатов и только потом — потребности компании.

Ранее URA.RU сообщало, что уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда. Из-за этого компании стараются максимально сохранить персонал.