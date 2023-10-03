Ипотечный брокер Ракута: ипотека станет для многих недоступна

04 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В 2024 году ключевая ставка ЦБ может сохраниться на уровне 11,5% -12,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. На прошедших в Совете Федерации парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в макропрогнозе Банка России на 2024 год ключевая ставка останется на уровне 11,5% -12,5%. Она будет уменьшаться при снижении уровня инфляции. В 2026 году ключевую ставку хотят видеть в размере 5,5 — 6,5%. «У нас ключевая ставка 13%. При диапазоне в 1,5-2% — уже рыночная. Понятно, что все от предложения зависит, от первоначального взноса. Где-то может быть ипотечная ставка поменьше, но если мы в среднему берем по рынку, то это 14-14,5%. Это текущие реалии. Поэтому ипотека не для всех будет доступна. Даже для большинства будет недоступна. Покупатель, условно заемщик, сейчас выбирает в первую очередь рублем. Если это классическая ипотека, то ежемесячный платеж будет значительным. Плюс ко всему, есть прогнозы, что ипотечную ставку еще повысят», — объяснил Дмитрий Ракута. Ипотечный брокер подчеркнул, что при высокой ключевой ставке ЦБ больше всего пострадает вторичный рынок жилья. «Сейчас пока об этом говорить рано, так как Сбербанк продлил срок одобрения заявки на три месяца, поэтому до конца года ситуация в целом по рынку недвижимости будет более-менее стабильна с точки зрения сделок, клиентов и тех, кто будет брать ипотеки. Но с начало нового года дальнейшая перспектива будет у нас под вопросом. В первую очередь это касается вторички. Потому что первичный рынок у нас все-таки держится, и застройщики цены сохраняют, и продажи идут за счет субсидирования и льготных программ. По вторичке же будет снижение спроса, снижение стоимости квадратного метра, потому что нужно будет как-то продавать. Также будет влиять фактор курса доллара. Возможно, вообще будет такой период, когда и продавцы не будут готовы продавать, и покупатели не смогут покупать, потому что ставка высокая. Доходы остались прежними, ставки высокие», — добавил Ракута. По словам собеседника агентства, вторичный рынок заработает в случае введения альтернативных сделок. «Скорее всего, рынок заработает лишь тогда, когда большинство сделок на вторичке станут альтернативными. Недвижимость продают, покупают другую с небольшой ипотекой. Либо будет размен. Продают квартиру с более большой площадью, взамен покупают с меньшей площадью, но в лучшем районе. Или продают трехкомнатную квартиру и покупают двухкомнатную», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. На прошедших в Совете Федерации парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в макропрогнозе Банка России на 2024 год ключевая ставка останется на уровне 11,5% -12,5%. Она будет уменьшаться при снижении уровня инфляции. В 2026 году ключевую ставку хотят видеть в размере 5,5 — 6,5%. «У нас ключевая ставка 13%. При диапазоне в 1,5-2% — уже рыночная. Понятно, что все от предложения зависит, от первоначального взноса. Где-то может быть ипотечная ставка поменьше, но если мы в среднему берем по рынку, то это 14-14,5%. Это текущие реалии. Поэтому ипотека не для всех будет доступна. Даже для большинства будет недоступна. Покупатель, условно заемщик, сейчас выбирает в первую очередь рублем. Если это классическая ипотека, то ежемесячный платеж будет значительным. Плюс ко всему, есть прогнозы, что ипотечную ставку еще повысят», — объяснил Дмитрий Ракута. Ипотечный брокер подчеркнул, что при высокой ключевой ставке ЦБ больше всего пострадает вторичный рынок жилья. «Сейчас пока об этом говорить рано, так как Сбербанк продлил срок одобрения заявки на три месяца, поэтому до конца года ситуация в целом по рынку недвижимости будет более-менее стабильна с точки зрения сделок, клиентов и тех, кто будет брать ипотеки. Но с начало нового года дальнейшая перспектива будет у нас под вопросом. В первую очередь это касается вторички. Потому что первичный рынок у нас все-таки держится, и застройщики цены сохраняют, и продажи идут за счет субсидирования и льготных программ. По вторичке же будет снижение спроса, снижение стоимости квадратного метра, потому что нужно будет как-то продавать. Также будет влиять фактор курса доллара. Возможно, вообще будет такой период, когда и продавцы не будут готовы продавать, и покупатели не смогут покупать, потому что ставка высокая. Доходы остались прежними, ставки высокие», — добавил Ракута. По словам собеседника агентства, вторичный рынок заработает в случае введения альтернативных сделок. «Скорее всего, рынок заработает лишь тогда, когда большинство сделок на вторичке станут альтернативными. Недвижимость продают, покупают другую с небольшой ипотекой. Либо будет размен. Продают квартиру с более большой площадью, взамен покупают с меньшей площадью, но в лучшем районе. Или продают трехкомнатную квартиру и покупают двухкомнатную», — отметил он.