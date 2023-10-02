В Салехарде девочка умерла от травм, полученных в ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку пытались спасти медики, прибывшие на место ДТП, но ребенок скончался, сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«В Салехарде в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе погибла несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.



Происшествие случилось на улице Свердлова, ребенок попал под колеса автомобиля УАЗ Patriot. Прибывшим на место медикам спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.