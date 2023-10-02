02 октября 2023

В Салехарде автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
В Салехарде девочка умерла от травм, полученных в ДТП Фото:

В Салехарде (ЯНАО) автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку пытались спасти медики, прибывшие на место ДТП, но ребенок скончался, сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

«В Салехарде в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе погибла несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Происшествие случилось на улице Свердлова, ребенок попал под колеса автомобиля УАЗ Patriot. Прибывшим на место медикам спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.

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В Салехарде (ЯНАО) автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку пытались спасти медики, прибывшие на место ДТП, но ребенок скончался, сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». «В Салехарде в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе погибла несовершеннолетняя девочка. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении. Происшествие случилось на улице Свердлова, ребенок попал под колеса автомобиля УАЗ Patriot. Прибывшим на место медикам спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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