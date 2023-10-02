02 октября 2023

Власти ХМАО встали на сторону вице-губернатора в конфликте с крупным подрядчиком

Правительство ХМАО заявило о затягивании сроков со стороны «Сибпромстрой-Югория»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО заявили о затягивании сроков подрядчиком Фото:

Власти ХМАО приняли сторону заместителя губернатора Ольги Литовой в конфликте с подрядчиком ООО «Сибпромстрой-Югория». В ответ на жалобу о затягивании курируемой ею Службой жилищного и строительного надзора проведения экспертизы проекта объездной дороги в Сургуте на 15 месяцев департамент внутренней политики сообщил URA.RU, что задержкой занимался заказчик экспертизы, действующий по доверенности компании.

«В конкретном случае, о котором говорится в обращении, заявителем услуги являлось другое юридическое лицо (далее — Заявитель услуги) по доверенности от ООО „Сибпромстрой-Югория“. Только процедура корректировки Заявителем услуги комплекта документов для заключения договора на проведение государственной экспертизы осуществлялась в течение календарного месяца. Впоследствии срок проведения экспертизы продлялся 24 раза на основании официальных заявлений Заявителя услуги, в указанное время документация находилась на корректировке ввиду выявления государственными экспертами многочисленных нарушений (более 1200 единиц). Результаты инженерных изысканий корректировались четыре раза, проектно-сметная документация — семь раз. В ходе экспертизы также установлено завышение стоимости проекта более чем на 20%», — прокомментировали в ведомстве.

По данным департамента внутренней политики, фактов затягивания сроков экспертизы со стороны Жилстройнадзора не установлено. «Вместе с тем, в настоящее время для повышения ответственности и организованности всех участников реализации проектов по строительству ведется работа по внесению изменений в законодательство автономного округа по определению объективно коротких сроков проведения государственной экспертизы», — сообщает ДВП.

Кроме того, в правительстве создана рабочая группа для организации контроля за сроками проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и оптимизации проведения этой процедуры. В пресс-службе «Сибпромстроя» отказались от дальнейших комментариев, уточнив, что не жаловались на вице-губернатора и Жилстройнадзор. «Это было обращение к губернатору с целью констатации фактов», — уточнили представители компании.

Ранее URA.RU писало о жалобе «Сибпромстроя», направленной губернатору ХМАО Наталье Комаровой. В обращении говорилось о затягивании экспертизы по проекту строительства этапа объездной дороги в Сургуте на 15 месяцев. Обычные сроки при этом не должны превышать 42 рабочих дня.

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Власти ХМАО приняли сторону заместителя губернатора Ольги Литовой в конфликте с подрядчиком ООО «Сибпромстрой-Югория». В ответ на жалобу о затягивании курируемой ею Службой жилищного и строительного надзора проведения экспертизы проекта объездной дороги в Сургуте на 15 месяцев департамент внутренней политики сообщил URA.RU, что задержкой занимался заказчик экспертизы, действующий по доверенности компании. «В конкретном случае, о котором говорится в обращении, заявителем услуги являлось другое юридическое лицо (далее — Заявитель услуги) по доверенности от ООО „Сибпромстрой-Югория“. Только процедура корректировки Заявителем услуги комплекта документов для заключения договора на проведение государственной экспертизы осуществлялась в течение календарного месяца. Впоследствии срок проведения экспертизы продлялся 24 раза на основании официальных заявлений Заявителя услуги, в указанное время документация находилась на корректировке ввиду выявления государственными экспертами многочисленных нарушений (более 1200 единиц). Результаты инженерных изысканий корректировались четыре раза, проектно-сметная документация — семь раз. В ходе экспертизы также установлено завышение стоимости проекта более чем на 20%», — прокомментировали в ведомстве. По данным департамента внутренней политики, фактов затягивания сроков экспертизы со стороны Жилстройнадзора не установлено. «Вместе с тем, в настоящее время для повышения ответственности и организованности всех участников реализации проектов по строительству ведется работа по внесению изменений в законодательство автономного округа по определению объективно коротких сроков проведения государственной экспертизы», — сообщает ДВП. Кроме того, в правительстве создана рабочая группа для организации контроля за сроками проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и оптимизации проведения этой процедуры. В пресс-службе «Сибпромстроя» отказались от дальнейших комментариев, уточнив, что не жаловались на вице-губернатора и Жилстройнадзор. «Это было обращение к губернатору с целью констатации фактов», — уточнили представители компании. Ранее URA.RU писало о жалобе «Сибпромстроя», направленной губернатору ХМАО Наталье Комаровой. В обращении говорилось о затягивании экспертизы по проекту строительства этапа объездной дороги в Сургуте на 15 месяцев. Обычные сроки при этом не должны превышать 42 рабочих дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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