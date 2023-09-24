Крупнейший застройщик ХМАО пожаловался губернатору на ее заместителя

«Сибпромстрой» обвинил замгубернатора Литову и ЖСН в затягивании сроков

«Сибпромстрой» пожаловался губернатору ХМАО на ее заместителя Литову и ЖСН (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО «Сибпромстрой», который считается крупнейшим застройщиком округа, пожаловался губернатору Наталье Комаровой на ее заместителя — Ольгу Литову и курируемую ей Службу жилищного и строительного надзора. Источник URA.RU в бизнес-истеблишменте сообщил, что речь в жалобе идет о затягивании экспертиз.

«Сибпромстрой» пожаловался губернатору Комаровой на ее зама Литову. Компания заявила о затягивании экспертизы — вместо положенных по закону 42 рабочих дней она, по данным СПС, растянулась на 15 месяцев. За это время компания могла уже достроить и ввести в эксплуатацию очередной этап объездной дороги в Сургуте. «Сибпромстрой» обвинил в этом Жилстройнадзор, а его куратора вице-губернатора Литову — в отсутствии опыта работы в строительстве«», — утверждает инсайдер.

Корреспонденту удалось ознакомиться с копией жалобы, указанная информация подтверждается. СПС также обращает внимание Комаровой, что что замечания экспертами даются растянутыми во времени, по разделам и даже по частям разделов, не оформляя их полным перечнем. По мнению застройщика, это «позволяет процесс проведения экспертиз сделать вечным». Также компания жалуется на «необоснованные, иногда абсурдные замечания, ставящие под сомнение квалификацию экспертов».

В компанию «Сибпромстрой», департамент внутренней политики ХМАО и ЖСН направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Литова с момента ухода из ФНС и вступления в должность уволила четырех руководителей подконтрольных служб. Однако глава ЖСН Артем Копылов смог сохранить пост.