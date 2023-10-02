В ЯНАО семье не смогли предоставить жилплощадь, так как они не вступили в права наследства

Семья из Тазовского района ЯНАО не получила жилье из-за проблем с документами

Власти ЯНАО не смогли предоставить жилье семье, так как они не вступили в права наследства Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Тазовского района ЯНАО не предоставили жилье семье Лапсуй, взамен жилплощади аварийном доме, так как семья два года не вступала в права наследования. А позже, наследники отказались ознакомится с вариантами переселения, предложенными мэрией, сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации.

«С 2022 года специалисты администрации оказывали семье помощь в подготовке документов, чтобы вступить в законное право наследования и иметь основания для получения нового жилья. В июне этого года решением суда семья вступила в наследство. И по закону семье было предложено новое равнозначное по площади жилье ранее занимаемой», — сообщила пресс-служба Тазовского района.

Семья отказалась подписать уведомление. Тем самым, они фактически отказались от получения альтернативной жилплощади.

В середине сентября от семьи Лапсуй поступило заявление на предоставление жилья большей площади, по норме 18 квадратных метров на каждого собственника. В данный момент это заявление рассматривают в администрации села. По закону проверять документы и рассматривать обращение граждан, чиновники могут в течении 30 дней.

Ранее URA.RU рассказало, что местная жительница Надежда Лапсуй сообщила, что их выселили из дома, не предоставив взамен другую жилплощадь. По ее словам, восемь человек остались без квартиры и имущества.