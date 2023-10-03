В ХМАО водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом. Фото

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Открытие дороги. Сургут, регулировщик дорожного движения, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Пассажиры Renault после ДТП госпитализированы Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) на перекрестке улиц Магистральная и Транспортная столкнулись КАМАЗ и автомобиль Renault. По информации регионального управления МВД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

«В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. Около 19:15 на пересечении улиц Магистральная и Транспортная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель Renault 1996 года получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Двое пассажиров, находившихся в легковом автомобиле, госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Сургут-Салехард водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине трактор-экскаватор DGOHAN DDERE. В результате ДТП пассажир «Газели» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Водитель Renault Duster кончался на месте ДТП
Водитель Renault Duster кончался на месте ДТП

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В Пыть-Яхе (ХМАО) на перекрестке улиц Магистральная и Транспортная столкнулись КАМАЗ и автомобиль Renault. По информации регионального управления МВД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. «В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. Около 19:15 на пересечении улиц Магистральная и Транспортная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель Renault 1996 года получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. Двое пассажиров, находившихся в легковом автомобиле, госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Ранее на трассе Сургут-Салехард водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине трактор-экскаватор DGOHAN DDERE. В результате ДТП пассажир «Газели» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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