Пассажиры Renault после ДТП госпитализированы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) на перекрестке улиц Магистральная и Транспортная столкнулись КАМАЗ и автомобиль Renault. По информации регионального управления МВД, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

«В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. В Пыть-Яхе полицейские работают на месте ДТП. Около 19:15 на пересечении улиц Магистральная и Транспортная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: КАМАЗ и Renault Duster. В результате ДТП водитель Renault 1996 года получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Двое пассажиров, находившихся в легковом автомобиле, госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Сургут-Салехард водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине трактор-экскаватор DGOHAN DDERE. В результате ДТП пассажир «Газели» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.