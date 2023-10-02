На трассе между ХМАО и ЯНАО в аварии с трактором погиб пассажир «Газели»

02 октября 2023 в 07:10 Размер текста - 17 +

Трактор-экскаватор был припаркован на обочине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард вечером 1 октября водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине трактор-экскаватор DGOHAN DDERE. По информации Госавтоинспекции округа в соцсети, пассажир «Газели» скончался до приезда скорой помощи. «01.10.2023 года около 19:52 на 429 километре автодороги Сургут-Салехард, водитель „ГАЗ Бизнес“ не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, скорость движения, в результате чего совершил наезд на стоящее транспортное средство трактор-экскаватор „DGOHAN DDERE“. В результате ДТП пассажир „ГАЗ Бизнес“ погиб на месте до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель «Газели» получил травмы и был доставлен в медучреждение. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) водитель легкового автомобиля Toyota, двигаясь по улице Таежной, не справился с управлением, вылетел на встречку и там столкнулся с грузовиком Volvo. После ДТП легковушка превратилась в груду металла. Водителю японской иномарки медики оказали помощь на месте происшествия.

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард вечером 1 октября водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине трактор-экскаватор DGOHAN DDERE. По информации Госавтоинспекции округа в соцсети, пассажир «Газели» скончался до приезда скорой помощи. «01.10.2023 года около 19:52 на 429 километре автодороги Сургут-Салехард, водитель „ГАЗ Бизнес“ не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, скорость движения, в результате чего совершил наезд на стоящее транспортное средство трактор-экскаватор „DGOHAN DDERE“. В результате ДТП пассажир „ГАЗ Бизнес“ погиб на месте до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель «Газели» получил травмы и был доставлен в медучреждение. Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) водитель легкового автомобиля Toyota, двигаясь по улице Таежной, не справился с управлением, вылетел на встречку и там столкнулся с грузовиком Volvo. После ДТП легковушка превратилась в груду металла. Водителю японской иномарки медики оказали помощь на месте происшествия.