03 октября 2023

Politico: ЕС готовится к переговорам с Украиной по вступлению в блок

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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Официальное объявление ожидается в декабре Фото:

Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение. Официальное объявление ожидается в декабре. Информацию подтвердили три дипломата, знакомые с планами ЕС.

«Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — передает словам дипломатов Politico.

Ранее руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ведет подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Она также сообщала, что предпринимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной. При этом депутат Европарламента Иван Синчич считает, что Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации.

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Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение. Официальное объявление ожидается в декабре. Информацию подтвердили три дипломата, знакомые с планами ЕС. «Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — передает словам дипломатов Politico. Ранее руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ведет подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Она также сообщала, что предпринимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной. При этом депутат Европарламента Иван Синчич считает, что Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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