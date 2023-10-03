Politico: ЕС готовится к переговорам с Украиной по вступлению в блок 03 октября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Официальное объявление ожидается в декабре Фото: Георгий Бергал © URA.RU Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение. Официальное объявление ожидается в декабре. Информацию подтвердили три дипломата, знакомые с планами ЕС. «Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — передает словам дипломатов Politico . Ранее руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ведет подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Она также сообщала, что предпринимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной. При этом депутат Европарламента Иван Синчич считает, что Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации. Евросоюз планирует начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение. Официальное объявление ожидается в декабре. Информацию подтвердили три дипломата, знакомые с планами ЕС. «Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре», — передает словам дипломатов Politico. Ранее руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия ведет подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Она также сообщала, что предпринимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной. При этом депутат Европарламента Иван Синчич считает, что Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям