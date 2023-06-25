25 июня 2023

Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Депутат ЕП Синчич: скорее всего Украина никогда не войдет в состав Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина выполнила только два пункта из семи для начала переговоров по вступлению в ЕС Фото:

Украина, скорее всего, никогда не войдет в Евросоюз. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Синчич.

«Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта — прим. URA.RU). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет», — заявил европейский политик в интервью «Известиям».

Синчич считает, что изначально победа Украины и не предполагалась. Она либо станет нейтральной, либо вообще перестанет существовать. В настоящее время Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала обсуждения о вступлении в Евросоюз.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок.

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Украина, скорее всего, никогда не войдет в Евросоюз. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Синчич. «Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта — прим. URA.RU). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет», — заявил европейский политик в интервью «Известиям». Синчич считает, что изначально победа Украины и не предполагалась. Она либо станет нейтральной, либо вообще перестанет существовать. В настоящее время Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала обсуждения о вступлении в Евросоюз. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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