Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Депутат ЕП Синчич: скорее всего Украина никогда не войдет в состав Евросоюза

26 июня 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Украина выполнила только два пункта из семи для начала переговоров по вступлению в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Украина, скорее всего, никогда не войдет в Евросоюз. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Синчич. «Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта — прим. URA.RU). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет», — заявил европейский политик в интервью «Известиям». Синчич считает, что изначально победа Украины и не предполагалась. Она либо станет нейтральной, либо вообще перестанет существовать. В настоящее время Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала обсуждения о вступлении в Евросоюз. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок.

Украина, скорее всего, никогда не войдет в Евросоюз. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Синчич. «Я думаю, Украина не войдет в ЕС до окончания (конфликта — прим. URA.RU). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдет», — заявил европейский политик в интервью «Известиям». Синчич считает, что изначально победа Украины и не предполагалась. Она либо станет нейтральной, либо вообще перестанет существовать. В настоящее время Киев выполнил только два из семи условий, необходимых для начала обсуждения о вступлении в Евросоюз. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время празднования 160-летия Социал-демократической партии Германии, что Украина вступит в Евросоюз, если победит в конфликте с Россией. Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже принимаются шаги по установлению особого режима отношений с Украиной, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок.