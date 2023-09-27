Еврокомиссия готовит почву для приема новых стран в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Изменения будут решать, как будут работать гарантии безопасности Европы после расширения, институты и бюджет. Об этом заявила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Новое расширение ЕС — это не только вызов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому ЕК начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик ЕС, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать», — рассказала фон дер Ляйен
Ранее депутат Европарламента Иван Синчич оценил перспективы вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации. Возможно, этого вообще никогда не произойдет.
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