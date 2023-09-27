Еврокомиссия готовит почву для приема новых стран в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Европа готовится к расширению Евросоюза
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Еврокомиссия готовит реформы, чтобы принять новые страны в Евросоюз Фото:

Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Изменения будут решать, как будут работать гарантии безопасности Европы после расширения, институты и бюджет. Об этом заявила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Новое расширение ЕС — это не только вызов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому ЕК начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик ЕС, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать», — рассказала фон дер Ляйен на прямой трансляции с премьером Латвии Эвикой Силиней.

Ранее депутат Европарламента Иван Синчич оценил перспективы вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации. Возможно, этого вообще никогда не произойдет.

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Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку необходимых реформ перед приемом новых стран в Евросоюз. Изменения будут решать, как будут работать гарантии безопасности Европы после расширения, институты и бюджет. Об этом заявила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Новое расширение ЕС — это не только вызов истории, это геополитическая необходимость. Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому ЕК начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик ЕС, чтобы решить, как наши институты, наш бюджет, наши гарантии безопасности будут работать», — рассказала фон дер Ляйен на прямой трансляции с премьером Латвии Эвикой Силиней. Ранее депутат Европарламента Иван Синчич оценил перспективы вступления Украины в ЕС. По его словам, Украина не войдет в состав ЕС до окончания спецоперации. Возможно, этого вообще никогда не произойдет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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