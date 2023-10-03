Иностранец сменил имя, чтобы попасть в Россию через курганскую границу

За совершение преступлений подсудимый должен выплатить штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранец, ранее осужденный Ханты-Мансийским судом и выдворенный за пределы РФ, сменил имя, чтобы попасть на территорию России через курганскую границу. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Гражданин был признан Ханты-Мансийским судом виновным в совершении административного преступления и получил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Мужчину уведомили о запрете въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения. Находясь за пределами страны, подсудимый изменил свое имя, после чего на автомобиле въехал в Россию через границу в Петуховском округе», — говорится в документе.

В суде подсудимый признал себя виновным. Из его показаний следует, что он начал приезжать в Россию с 1996 года, чтобы встретиться с родственниками, а также для продления срока временного пребывания в стране. Зная, что его не пропустят под старым именем, он сменил его и получил новый паспорт, чтобы приехать в РФ для трудоустройства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей за каждое.