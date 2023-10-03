03 октября 2023

Иностранец сменил имя, чтобы попасть в Россию через курганскую границу

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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
За совершение преступлений подсудимый должен выплатить штраф Фото:

Иностранец, ранее осужденный Ханты-Мансийским судом и выдворенный за пределы РФ, сменил имя, чтобы попасть на территорию России через курганскую границу. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Гражданин был признан Ханты-Мансийским судом виновным в совершении административного преступления и получил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Мужчину уведомили о запрете въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения. Находясь за пределами страны, подсудимый изменил свое имя, после чего на автомобиле въехал в Россию через границу в Петуховском округе», — говорится в документе.

В суде подсудимый признал себя виновным. Из его показаний следует, что он начал приезжать в Россию с 1996 года, чтобы встретиться с родственниками, а также для продления срока временного пребывания в стране. Зная, что его не пропустят под старым именем, он сменил его и получил новый паспорт, чтобы приехать в РФ для трудоустройства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей за каждое.

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Иностранец, ранее осужденный Ханты-Мансийским судом и выдворенный за пределы РФ, сменил имя, чтобы попасть на территорию России через курганскую границу. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Гражданин был признан Ханты-Мансийским судом виновным в совершении административного преступления и получил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Мужчину уведомили о запрете въезда в Россию в течение пяти лет со дня выдворения. Находясь за пределами страны, подсудимый изменил свое имя, после чего на автомобиле въехал в Россию через границу в Петуховском округе», — говорится в документе. В суде подсудимый признал себя виновным. Из его показаний следует, что он начал приезжать в Россию с 1996 года, чтобы встретиться с родственниками, а также для продления срока временного пребывания в стране. Зная, что его не пропустят под старым именем, он сменил его и получил новый паспорт, чтобы приехать в РФ для трудоустройства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей за каждое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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