Педиатр раскрыла опасные методы народной медицины

Педиатр Татаркина: растирание спиртом может взывать резкое повышение температуры

04 октября 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Вдыхание паров уксуса и спирта может вызвать отравление, заявила Ольга Татаркина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одним из опасных методов народной медицины является растирание ребенка уксусом, водкой и льдом для снижения температуры. Эти вещества быстро испаряются с поверхности кожи и могут вызвать резкое повышение температуры тела. Об этом рассказала педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина. «Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет», — передает слова Татаркиной « Газета.ру ». Она добавила, что также вдыхание паров уксуса и спирта может привести к отравлению. Врач предупреждает об опасности применения керосина для лечения ангины. Полоскание этой жидкостью горла или смазывание миндалин может вызвать ожог слизистой ротовой полости. Детям вдыхание паров керосина грозит развитием спазма бронхов и затрудненным дыханием, особенно у младших детей. Необходимо быть осторожным и при использовании различных трав, отваров и настоев. Татаркина отмечает, что некоторые растения могут содержать вредные вещества. Кроме того, ингаляции над кипятком и вареной картошкой могут вызвать ожоги или проблемы с дыханием у детей. Использование меда для закапывания в нос или молока для лечения насморка также не рекомендуется, так как они создают благоприятные условия для размножения бактерий. Использование свежевыжатых соков лука или чеснока для закапывания в нос также может привести к ожогам слизистой полости носа, заключила Ольга Татаркина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из опасных методов народной медицины является растирание ребенка уксусом, водкой и льдом для снижения температуры. Эти вещества быстро испаряются с поверхности кожи и могут вызвать резкое повышение температуры тела. Об этом рассказала педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина. «Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет», — передает слова Татаркиной «Газета.ру». Она добавила, что также вдыхание паров уксуса и спирта может привести к отравлению. Врач предупреждает об опасности применения керосина для лечения ангины. Полоскание этой жидкостью горла или смазывание миндалин может вызвать ожог слизистой ротовой полости. Детям вдыхание паров керосина грозит развитием спазма бронхов и затрудненным дыханием, особенно у младших детей. Необходимо быть осторожным и при использовании различных трав, отваров и настоев. Татаркина отмечает, что некоторые растения могут содержать вредные вещества. Кроме того, ингаляции над кипятком и вареной картошкой могут вызвать ожоги или проблемы с дыханием у детей. Использование меда для закапывания в нос или молока для лечения насморка также не рекомендуется, так как они создают благоприятные условия для размножения бактерий. Использование свежевыжатых соков лука или чеснока для закапывания в нос также может привести к ожогам слизистой полости носа, заключила Ольга Татаркина.