Охотник застрелил мужчину в Красноярском крае, приняв его за зверя

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Клипарт. Челябинск., лес, охотник, осень
Охотник увидел силуэты на берегу реки в тепловизоре Фото:

Охотник из Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что охотник, посмотрев в тепловизор, принял мужчину за дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба главка СК региона.

«В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья», — говорится в сообщении СК. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По версии следователей, в конце сентября двое местных жителей ночью плыли на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. Посмотрев в тепловизор, они заметили три силуэта на берегу реки. 38-летний охотник принял их за животных и выстрелил в одного из мужчин из ружья, смертельно ранив его в область грудной клетки.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительный органы и сообщил о произошедшем. Проводится проверка на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что курганец выстрелил по «неясно видимой цели в лесу», пуля после рикошета попала в голову товарища. Потерпевший скончался от пулевого ранения.

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Охотник из Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что охотник, посмотрев в тепловизор, принял мужчину за дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба главка СК региона. «В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья», — говорится в сообщении СК. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. По версии следователей, в конце сентября двое местных жителей ночью плыли на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. Посмотрев в тепловизор, они заметили три силуэта на берегу реки. 38-летний охотник принял их за животных и выстрелил в одного из мужчин из ружья, смертельно ранив его в область грудной клетки. Подозреваемый сам обратился в правоохранительный органы и сообщил о произошедшем. Проводится проверка на установку всех обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что курганец выстрелил по «неясно видимой цели в лесу», пуля после рикошета попала в голову товарища. Потерпевший скончался от пулевого ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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