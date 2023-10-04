Охотник застрелил мужчину в Красноярском крае, приняв его за зверя

Охотник увидел силуэты на берегу реки в тепловизоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Охотник из Красноярского края подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следователи полагают, что охотник, посмотрев в тепловизор, принял мужчину за дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба главка СК региона.

«В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате выстрела из ружья», — говорится в сообщении СК. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По версии следователей, в конце сентября двое местных жителей ночью плыли на моторной лодке по реке Агул в Ирбейском районе. Посмотрев в тепловизор, они заметили три силуэта на берегу реки. 38-летний охотник принял их за животных и выстрелил в одного из мужчин из ружья, смертельно ранив его в область грудной клетки.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительный органы и сообщил о произошедшем. Проводится проверка на установку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что курганец выстрелил по «неясно видимой цели в лесу», пуля после рикошета попала в голову товарища. Потерпевший скончался от пулевого ранения.