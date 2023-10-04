Baza: полиция начала проверку сына Кадырова за избиение задержанного

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Полиция проверит инцидент с избиением задержанного в СИЗО сыном Рамзана Кадырова Фото:

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения задержанного Никиты Журавеля, совершенного сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым. Инцидент произошел в грозненском СИЗО-1.

«Полиция начала проверку после избиения Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова, Адамом Кадыровым», — сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел на территории СИЗО-1 в Грозном. Прокуратура и Следственный комитет получили необходимую информацию. Расследование проводится сотрудниками полиции Ахматовского района Грозного, а прокуратура Чечни контролирует ход проверки для выяснения наличия возможных нарушений законодательства.

URA.RU направило запрос в МВД Чечни для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее на видео, опубликованном главой Чечни, было запечатлено избиение Адамом Кадыровым Никиты Журавеля. Юрист и первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков указал на возможное лишение свободы сына Рамзана Кадырова на срок до пяти лет, если суд признает, что он умышленно избил задержанного, которого подозревают в сожжении Корана.

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Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения задержанного Никиты Журавеля, совершенного сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым. Инцидент произошел в грозненском СИЗО-1. «Полиция начала проверку после избиения Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова, Адамом Кадыровым», — сообщает telegram-канал Baza. Инцидент произошел на территории СИЗО-1 в Грозном. Прокуратура и Следственный комитет получили необходимую информацию. Расследование проводится сотрудниками полиции Ахматовского района Грозного, а прокуратура Чечни контролирует ход проверки для выяснения наличия возможных нарушений законодательства. URA.RU направило запрос в МВД Чечни для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее на видео, опубликованном главой Чечни, было запечатлено избиение Адамом Кадыровым Никиты Журавеля. Юрист и первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков указал на возможное лишение свободы сына Рамзана Кадырова на срок до пяти лет, если суд признает, что он умышленно избил задержанного, которого подозревают в сожжении Корана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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