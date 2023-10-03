03 октября 2023

Пермяки за неделю раскупили билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу, с админами паблика Архитектурные излишества. Тюмень, щелкунчик, кукольный театр
«Щелкунчик» каждый год собирает полные залы пермского театра (архивное фото) Фото:

За неделю со старта продаж любители балета раскупили практически все билеты на спектакль «Щелкунчик» (6+) в театре оперы и балета. Показы пройдут с 28 декабря по 7 января, но шансов попасть на популярный балет до Нового года осталось мало, свидетельствуют сервисы продажи билетов.

Всего четыре разрозненных билета остались на показ 28 декабря. Менее 40 мест свободны на 29 и 30 число, при этом дешевых билетов на эти дни нет. Распроданы места на балконе и на 31 декабря, а цена билетов в партер или амфитеатр достигает 17 тысяч рублей.

Продажа билетов на балет «Щелкунчик» началась 28 сентября. Пермский театр оперы и балета с 2018 года показывает «Щелкунчика» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко. Действие произведения перенесено в Петербург 1892 года.

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За неделю со старта продаж любители балета раскупили практически все билеты на спектакль «Щелкунчик» (6+) в театре оперы и балета. Показы пройдут с 28 декабря по 7 января, но шансов попасть на популярный балет до Нового года осталось мало, свидетельствуют сервисы продажи билетов. Всего четыре разрозненных билета остались на показ 28 декабря. Менее 40 мест свободны на 29 и 30 число, при этом дешевых билетов на эти дни нет. Распроданы места на балконе и на 31 декабря, а цена билетов в партер или амфитеатр достигает 17 тысяч рублей. Продажа билетов на балет «Щелкунчик» началась 28 сентября. Пермский театр оперы и балета с 2018 года показывает «Щелкунчика» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко. Действие произведения перенесено в Петербург 1892 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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