Пермяки за неделю раскупили билеты на новогодний балет «Щелкунчик»

04 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

«Щелкунчик» каждый год собирает полные залы пермского театра (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU За неделю со старта продаж любители балета раскупили практически все билеты на спектакль «Щелкунчик» (6+) в театре оперы и балета. Показы пройдут с 28 декабря по 7 января, но шансов попасть на популярный балет до Нового года осталось мало, свидетельствуют сервисы продажи билетов. Всего четыре разрозненных билета остались на показ 28 декабря. Менее 40 мест свободны на 29 и 30 число, при этом дешевых билетов на эти дни нет. Распроданы места на балконе и на 31 декабря, а цена билетов в партер или амфитеатр достигает 17 тысяч рублей. Продажа билетов на балет «Щелкунчик» началась 28 сентября. Пермский театр оперы и балета с 2018 года показывает «Щелкунчика» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко. Действие произведения перенесено в Петербург 1892 года.

За неделю со старта продаж любители балета раскупили практически все билеты на спектакль «Щелкунчик» (6+) в театре оперы и балета. Показы пройдут с 28 декабря по 7 января, но шансов попасть на популярный балет до Нового года осталось мало, свидетельствуют сервисы продажи билетов. Всего четыре разрозненных билета остались на показ 28 декабря. Менее 40 мест свободны на 29 и 30 число, при этом дешевых билетов на эти дни нет. Распроданы места на балконе и на 31 декабря, а цена билетов в партер или амфитеатр достигает 17 тысяч рублей. Продажа билетов на балет «Щелкунчик» началась 28 сентября. Пермский театр оперы и балета с 2018 года показывает «Щелкунчика» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко. Действие произведения перенесено в Петербург 1892 года.